Antonella Clerici condurrà lo Zecchino d'Oro con Carlo Conti: «Mi è stato vicino durante lo stallo forzato»

Antonella Clerici torna in tv. La conduttrice sarà al timone dello "Zecchino d'Oro" per le quattro puntate in programma a dicembre: «Non è un impegno è un divertimento, il mondo dei bambini è sempre stato il mio, dai tempi di "Ti Lascio una canzone" che ho guidato per cinque anni. In questo caso voglio ringraziare Carlo Conti, mi è sempre stato vicino nei momenti difficili della mia vita, è un fratello, e anche dopo un momento di "stallo forzato", ha dato l'occasione di ricominciare a sorridere». La Clerici condurrà sia le tre puntate pomeridiane del 4, 5 e 6 dicembre alle 16.50, dall'Antoniano di Bologna, che la serata del 7, in coppia questa volta con Carlo Conti, direttore artistico della kermesse per il terzo anno consecutivo, ma all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Alla direzione musicale c'è il maestro. Il Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la Regia di Maurizio Pagnussat. Dodici le canzoni inedite in gara con le quali il repertorio sale a 776 brani (i temi vanno degli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole difficoltà). 16 I piccoli interpreti. Conti: «La somma dell'età dei bambini è più bassa della somma della mia età e di quella di Antonellina che ne ha 30 ed è più giovane» dice con la sua consueta galanteria). Poi il conduttore toscano sottolinea: «in gara ci sono le canzoni, non i bambini. Quest'anno le ho ascoltate contrariamente alle altre due precedenti ediizoni, erano tante: 860! Per fortuna ha collaborato con me mio figlio Matteo di 5 anni». Accanto alla giuria dei bambini a votare le canzoni in gara ospiti speciali: Giovanni Allevi, Liciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Claudia Gerini, Benji e Fede, Alberto Urso.

Uno degli obiettivi principali dello Zecchino d'oro quello di sostenere l'Operazione Pane, finalizzata a garantire 150mila pasti da gennaio a dicembre 2020 in 15 mense francescane. Clerici fa notare: «con l'Antoniano ci siamo sfiorati tantissime volte, senza mai collaborare. Le tagliatelle di Nonna Pina ad esempio è diventata un cult». Poi Aggiunge: «Un regalo, vedrete un Carlo Conti in una veste insolita, trascinato dalle mie gonne, che saranno coloratissime e in tema col look dei bambini». Durante la presentazione a Viale Mazzini de Lo Zecchino d'oro che torna a ribadire circa il proprio futuro nell'azienda: «Io sono a disposizione della Rai, come si sa, la mia concentrazione è sullo Zecchino. E poi su Telethon. Poi vedremo. Spero di fare in primavera un prime time, ho tante idee, non mi mancano. Sono qui, ma non dipende da me, non posso impormi da sola, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi».

Nonostante la bionda e amata conduttrice abbia abbandonato da oltre un anno La prova del cuoco ciclicamente continuano a circolare indiscrezioni su un suo ritorno alla guida del cooking show di Rai 1. Clerici, replica decisa: «Non mi sembra corretto parlarne perché adesso ha una conduttrice, Elisa Isoardi; il programma è suo adesso. Non ci penso proprio. È finita un'epoca». «Potrei pensare di fare una cosa magari diversa. In futuro non so, tornare al daytime dipenderà da una serie di cose. Il mio contratto con Rai è in scadenza a giugno. Magari lo farò altrove, non ho idea proprio». Tornando allo Zecchino: il 4 dicembre inizia la gara con l'ascolto di sei canzoni. Il 5 prosegue con l'ascolto delle altre sei. Il 6 dicembre vengono riascoltate le 12 canzoni in gara, in una versione ridotta. Il 7 dicembre sarà, invece, il giorno della finale in prima serata, condotta dalla coppia inedita per il piccolo schermo, Carlo Conti e Antonella Clerici che riporteranno in tv tutte le canzoni in gara, cantate dal vivo dinanzi a un pubblico. La 62° edizione dello Zecchino d'oro sarà disponibile anche su RaiPlay con una pagina dedicata per navigare nella piattaforma digitale della Rai fra le canzoni di ieri e di oggi su Rai1 dal 4 al 7 dicembre e avrà anche la possibilità di rivedere - già durante lo spettacolo - i video delle esibizioni dei piccoli cantanti e degli ospiti.