Clerici e Caterina Balivo, quando il veleno è nella coda Ecco le stilettate

di Marco Castoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evviva Francesco Totti. Evviva Gigi Buffon. Entrambi hanno lasciato le loro rispettive squadre del cuore da capitani e con le lacrime agli occhi. Ma nessuno dei due si è sognato di dire: ora ve ne accorgerete che cosa succederà senza di me. Hanno pianto e ringraziato, uscendo di scena con la mano sul cuore.Anche hanno pianto lacrime di commozione sincera e profonda . Non hanno salutato il pubblico di Roma e Juventus, bensì i telespettatori di La Prova del Cuoco e Detto Fatto, format a cui le due star della tv hanno dato un'impronta inconfondibile.Grande commozione, ringraziamenti a tutti ma - al contrario di Totti e Buffon - stilettate verso chi subentra al posto loro. La Clerici ha detto più volte frasi del tipo, chissà se senza di me vi divertirete ancora. Eppure si è sempre dichiarata amica di Elisa Isoardi, la conduttrice che la sostituirà ai fornelli da settembre . Non osiamo pensare che cosa avrebbe fatto se fossero state nemiche...La Balivo addirittura il passaggio delle consegne l'ha fatto definendo "l'altra" la sua sostituta (l'attrice Bianca Guaccero).Quello che sorprende nel doppio atteggiamento velenoso è il fatto che sia la Clerici sia la Balivo hanno scelto loro di lasciare i rispettivi programmi. Antonellina per avvicinarsi a Milano e per condurre in prima serata il redivivo Portobello. Caterina per tornare a Raiuno, alla stessa ora di Detto Fatto, tutti i giorni per due ore sulla rete ammiraglia, avendo così la possibiltà di raddoppiare gli ascolti senza fare il minimo sforzo.