Annie Lennox compra casa a Los Angeles: oltre 2700 mq, pagata quasi 4 milioni di euro

Appena ha visto le foto e visitato la casa, la cantante britannicanon ha avuto dubbi: quella sarebbe stata la sua nuova dimora californiana. A qualunque costo, e in questo caso la scelta sfarzosa non è stata certo economica: la 63enne fondatrice degli, infatti, ha pagato circa(poco meno di 3,75 milioni di euro) per un padiglione in stile modernista degli anni '60 accuratamente restaurato. Come riporta Homes and Property UK , la nuova, lussuosissima dimora della cantante scozzese si trova appena fuori, sulle colline che sovrastano Hollywood, nella zona di Nichols Canyon. Per arrivare alla casa è necessario prendere una strada privata, delimitata da reti e cancelli. La, quindi, è totale, in una struttura che complessivamente occupa una superficie oltre 2700 metri quadri.Se le camere da letto sono solo tre, l'intera abitazione offre una straordinaria vista anche grazie ad enormi pareti in vetro, con largo spazio per soggiorni e una piscina esterna. La struttura originale era stata realizzata da due importanti architetti del secolo scorso, Conrad Buff e Donald Hensman.