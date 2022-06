Anna Tatangelo dal backstage di Scene da un Matrimonio. Al via le registrazioni della terza stagione. Continuano senza sosta, presso La Meridiana nel comune di Lanuvio, vicino Roma, le riprese del ribot dello storico programma di casa mediset ideato da Gianni Ippoliti e realizzato dalla Casa di Produzione Pesci Combattenti.

Il pubblico si è affezionato alla nuova veste del format di Scene da un Matrimonio, come ha recentemente sottolineato la conduttrice Anna Tatangelo, perché narra in modo intimo e personale ogni storia d'amore. Un racconto in cui Anna Tatangelo entra in punta di piedi svelando curiosità e caratteristiche di ogni protagonista.

Scene da un Matrimonio è, inoltre, l'occasione per avere uno sguardo privilegiato su uno spaccato del nostro Paese, che da Nord a Sud si racconta attraverso le emozioni del giorno più bello. Nuove storie aspettano, dunque, i telespettatori di Canale 5 nella prossima stagione.

