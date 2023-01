Anna Moroni via da La Prova del Cuoco, la delusione è ancora cocente: «Mi hanno richiamata, ma ho detto no»

Anna Moroni racconta il retroscena dietro il suo allontanamento da La Prova del Cuoco. L'amata compagna di avventure di Antonella Clerici ha contribuito negli anni al successo del programma, poi ci fu un cambiamento di rotta, con la conduzione di Elisa Isoardi e la Moroni scomparve dal piccolo schermo.

A distanza di anni Anna spiega cosa è successo, non nascondendo la sua delusione. In un’intervista, infatti, la Moroni ha spiegato: «Quando Antonella è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente». Dopo il cambio al vertice, però c'è stato un calo degli ascolti, così il produttore ha cercato di correre ai ripari e ha contattato nuovamente la Moroni che però ha ammesso di aver risposto un secco no. Anna si sarà probabilmente sentita da parte e la delusione è stata così forte che ha deciso di chiudere con il programma.

Nulla quindi contro Antonella, con la quale ha avuto sempre un legame speciale. Le due hanno lavorato fianco a fianco nel cooking show dal 2002 fino al 2018.