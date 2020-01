Anna Mazzamauro choc a Vieni da me: «Paolo Villaggio? Mi disse 'Ceno solo con attori ricchi e famosi'»

Anna Mazzamauro a Vieni da me : «Paolo Villaggio? Mi disse 'Ceno solo con attori ricchi e famosi'». Oggi, l'attrice che per anni ha interpretato la Signorina Silvani nell'indimenticabile saga di Fantozzi è stata ospite di Caterina Balivo . Anna Mazzamauro ha partecipato allo spazio dedicato alle emoticon, parlando del suo rapporto con alcuni personaggi famosi. Ma al momento del ricordo di Paolo Villaggio, la sua dichiarazione ha spiazzato tutti.

Ecco le parole dell'attrice: «Non siamo mai stati amici. Una volta gli chiesi perché non avevamo mai cenato insieme e lui mi disse 'Ceno solo con attori ricchi e famosi'. Ti faceva sempre sentire a disagio. Io un giorno gli mostrai il libretto degli assegni e per scherzo gli dissi 'Adesso possiamo cenare insieme?'».

Tra i personaggi preferiti di Anna Mazzamauro c'è Al Bano. «Abbiamo fatto un film insieme. Il film non era carino, ma lui mi piaceva molto, è affascinante. Lo avrei sposato».



