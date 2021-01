Domenica Live, Elvira Carfagna difende l'ex marito Walter Zenga: «E' stato un buon padre»

«Walter è stato portato via da una donna e ci ha lasciato». Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga, e il figlio nato dalla coppia, Jacopo, a Domenica Live con Barbara D'Urso, raccontano la loro storia di famiglia con il calciatore. «Come padre, c’era per Jacopo, nulla da recriminare. Io mi sono separata da lui che ero ancora innamorata, ho sofferto», sottolinea l’ex-moglie.

Il rapporto di Zenga con i figli torna, dunque, in primo piano nel salotto di Barbara D'Urso.

Jacopo Zenga racconta: «I miei erano separati, ma seguiva i classici canoni della separazione, un Natale sì, uno no, le vacanze estive. Lo vedevo».

Barbara D’Urso sottolinea che il calciatore le ha parlato del bellissimo rapporto con il figlio.

Jacopo Zenga conferma: «Ho un ottimo rapporto con mio papà. Lo abbiamo costruito nel tempo. A volte magari litighiamo e non ci sentiamo per un paio di mesi, ma siamo fatti così, siamo tutti e due un po’ orsi, poi tutto, però, torna come prima».

La conduttrice fa riascoltare alcune dichiarazioni di Nicolò Zenga, che invece ha parlato del padre come un “miraggio”. Poi però, Barbara D’Urso sottolinea la storia di Elvira, abbandonata dal calciatore per un’altra, quando aveva un bimbo di 18 mesi.

Elvira Carfagna ricostruisce la relazione con il calciatore dopo la separazione, con le sue difficoltà: «All’inizio ero molto arrabbiata, quindi non ho mantenuto il rapporto. Non ci siamo visti per tanto tempo. Ci siamo incontrati al matrimonio di Jacopo e abbiamo fatto subito pace».

Jacopo Zenga aggiunge: «Il mio matrimonio anche a livello sociale è stato bellissimo. Ha fatto incontrare mia madre e mio papà e mio papà con Andrea».

Andrea, altro figlio di Walter Zenga, però, definì quell’incontro al matrimonio un saluto fugace.

Jacopo Zenga sottolinea: «Sicuramente quello tra papà e Andrea non è stato un saluto fugace».

Barbara D’Urso fa ascoltare un video-messaggio di Hoara Borselli, ex del calciatore, che lo difende.

Jacopo Zenga per lei ha parole affettuose: «Quando stavano insieme, stavo spesso a casa loro a vedere la partita con papà».

Elvira Carfagna ribadisce: «Oggi i miei rapporti con Walter sono ottimi. Sono felice di essere stata qui e felice di aver difeso Walter».

Barbara D’Urso invita Elvira a fare un appello a Nicolò.

Elvira Carfagna accetta: «Da mamma gli direi di abbandonare i rancori verso il papà. Basta con il clamore mediatico, chiamasse il padre al telefono».

Non aggiunge altro. Quando la conduttrice, le chiede se vuole mandare un messaggio alla seconda moglie di Walter Zenga, per cui Elvira è stata lasciata, questa risponde con un chiaro e secco «No», mantenendo comunque il sorriso.

