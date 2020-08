Andrea Bocelli, concerto improvvisato alle Isole Tremiti senza mascherina e senza distanziamento sociale

Concerto improvvisato per Andrea Bocelli alle Isole Tremiti, dove il tenore sta trascorrendo le vacanze. Dopo le polemiche sul discorso in cui negava la pericolosità del coronavirus e ammetteva di aver violato il lockdown, il cantante prova a rilassarsi e si lascia prendere dal ritmo dei balli folkloristici. In un video, finito sul web, Bocelli è circondato da un pubblico senza mascherina e si intrattiene a suonare in compagnia delle donne che stavano tenendo uno spettacolo in strada.

LEGGI ANCHE: Antonio Banderas: «Sono positivo al coronavirus, approfitterò dell'isolamento». L'annuncio nel giorno del compleanno

Il filmato è stato girato sull’isola San Nicola. Grande è stata la sorpresa delle "Mulieres Garganiche" (gruppo di sole donne che divulga la tradizione musicale garganica), nel vedere l'artista prendere uno strumento e improvvisare una jam session con loro. Bocelli ha raccontato di essere impegnato in una sorta di circumnavigazione dell’Italia e che per questo ha fatto tappa nell’arcipelago.

LEGGI ANCHE: Teresa De Sio choc: «Il mio dramma durante il lockdown». Diaco resta senza parole

Poche settimane fa il discorso di Bocelli a un convegno in Parlamento aveva suscitato indignazione. Il tenore aveva detto di non conoscere nessuno che fosse stato ricoverato in terapia intensiva e di essersi sentito umiliato dal lockdown. Una presa di posizione alla quale sono poi seguite le scuse.

Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA