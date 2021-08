Miss Marche cala un poker, bellissime le prime quattro ragazze incoronate

ANCONA - Le selezioni di Miss Italia entrano nel vivo e, in attesa di domenica 29 agosto, quando a Civitanova verrà eletta Miss Marche 2021 nella piacevole cornice del Varco al Mare, si sono svolte alcune selezioni regionali, che hanno assegnato le fasce marchigiane.

A Montegiorgio la ventenne fermana Gaia Foglini è stata eletta Miss Be Much Marche e premiata da Ivano Bascioni (presidente Marca Fermana), Francesca Berdini (rappresentante dello sponsor ufficiale Miluna, che ha donato un gioiello alla vincitrice) e dai parrucchieri della Be Much Ilenia Tamanti, Moreno Cioci e Monica Cioci. Nel corso della serata si sono esibiti il cantante Riccardo Oliva, in arte Olivarix e la ballerina Giordana Vannini.



La tappa a Sarnano

Sarnano ha incoronato Angelica Marini, diciannovenne di Porto Sant’Elpidio, Miss Rocchetta Bellezza Marche. Studentessa, pratica ginnastica artistica e pattinaggio e nella vita vorrebbe diventare manager aziendale o stilista. Ha ricevuto la fascia dal sindaco di Sarnano Luca Piergentili al termine di una serata che ha visto ospiti Anita Bartolomei, vincitrice dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro, Emanuele Saltati, prefinalista nazionale del Cantagiro 2021 e la ballerina Giordana Vannini. L’elezione di Miss Sport Marche è avvenuta a San Ginesio, nell’ambito degli eventi di “Ricominciamo a vivere”, sostenuto dalla Regione Marche e volto alla rivalorizzazione dei centri storici marchigiani. Miss Italia Marche infatti ha previsto alcune delle sue serate nei piccoli borghi marchigiani come Petritoli, Moie, Genga, Montegiorgio, Sarnano, San Ginesio, Numana e Cingoli. A San Ginesio ha primeggiato la ventunenne sambenedettese Martina Spezzaferro, in una selezione alla quale hanno preso parte 19 concorrenti provenienti da tutte le Marche. Martina, studentessa, è anche un’addetta alle vendite di articoli sportivi. Come sport pratica l’atletica leggera, con la quale ha conseguito diversi risultati a livello nazionale. Tuttavia la sua aspirazione è quella di poter diventare un’educatrice d’infanzia. La premiazione è stata effettuata dal sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco e da Alessia Berdini (rappresentante dello sponsor ufficiale Miluna). Ospiti della serata la piccola Anita Bartolomei, vincitrice dello Zecchino d’Oro 2021 e le cantanti Carolina Galassi e Sofia Monceri. A Servigliano è stata assegnata la fascia di Miss Miluna Marche, che è andata Katia Caselle, ventunenne di Pesaro. Studentessa di psicologia, è anche un agente di commercio, con l’aspirazione di poter unire un giorno le sue passioni al lavoro. Ospiti la cantante Carolina Galassi e la ballerina Flora Bellini, premio consegnato dal sindaco di Servigliano Marco Rotoni e da Francesca Berdini.



Le fasce da assegnare

Restano da assegnare le fasce di Miss Cinema Marche con selezione a Numana martedì 17 agosto, Miss Sorriso Marche (a Cingoli, mercoledì 18) e Miss Eleganza Marche, serata in programma giovedì 26 agosto a Macerata. Le serate di San Ginesio e di Sarnano sono state presentate da Marco Zingaretti, le altre da Antonella Ciocca.

