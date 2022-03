Successo di Zerocalcare ad Ancona, l'assessore Marasca lo ringrazia: «Resterai nei cuori di tutti»

ANCONA - Successo dell’evento “Macerie e altre storie. Zerocalcare ad Ancona”, che ha visto protagonista uno dei più importanti fumettisti italiani e rappresentante tra i più accreditati della graphic novel. L’appuntamento, a cura dei giornalisti Maria Laura Ramello e Giorgio Viaro, in collaborazione con l’impresa sociale Polo9 e Progetto YO-Your Opportunity, con il contributo di Fondazione Cariverona, si è concluso ieri e faceva parte degli eventi collaterali “Terra Viva!” che approfondiscono i temi della mostra “Terra Sacra”, in corso fino all’8 maggio alla Mole Vanvitelliana. Soddisfatto, e non solo perchè Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech) ha compreso bene che si dice “IN” Ancona, l’assessore Paolo Marasca che, in alcune righe inviate all’artista, rende bene quanto è stato fatto in questo fine settimana: «Caro Michele, grazie. Mi sono messo, di nascosto, a guardarti lavorare con le ragazze e i ragazzi del workshop. Hai dedicato a ognuno di loro tanto tempo e attenzione e hai trasmesso l’amore per quello che fai. Hai insegnato, che vuol dire lasciare il segno e io so che rimarrà molto di queste giornate nel loro cuore, e questo ci rende tutti un po’ più fieri. Ma grazie anche perché sei stato con noi ben tre giorni di fila, una vera rarità. Lo so, lo hai fatto soprattutto per Maria Laura e Giorgio che ti sono amici e con cui abbiamo costruito questa cosa. Ma poi hai parlato davanti a quasi 600 persone in due giorni, abbiamo proiettato per la prima volta su grande schermo “Strappare lungo i bordi”, hai visto delle sale che nonsisamaiunamostraungiorno - insomma, non ti sei mica risparmiato: ti sei anche fatto intervistare dalle ragazze e dai ragazzi di Radio Controluce, la web radio che è nata dall’idea di 3 under 18 alla Mole durante la pandemia (ma ti rendi conto di quanto sono straordinarie le persone a quell’età?). E quindi grazie. Ah, può anche essere che qualcuno abbia detto male, io non so davvero perché lo fanno ma pare sia un vizio, Michele, ma sticazzi davvero, sei sempre il benvenuto, ti vogliamo bene e le ragazze e i ragazzi hanno bisogno di persone come te».

© RIPRODUZIONE RISERVATA