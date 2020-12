Ancona in una graphic novel dedicata a Volterra e alle sue scoperte

ANCONA - Una veduta di Ancona, color seppia, con l’Arco di Traiano sul porto in primo piano, e in alto, sul Guasco, la cattedrale di San Ciriaco, apre la graphic novel appena uscita per la collana Feltrinelli Comics. Dal titolo “La funzione del mondo”, è la storia di Vito Volterra, l’insigne scienziato nato nella Dorica nel 1860.

Matematico, formatosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, rivoluzionò l’approccio alle scienze, gettando le basi per la multidisciplinarietà che oggi contraddistingue le ricerche pià avanzate. Alla sua figura, lo storyteller Alessandro Bilotta e l’illustratore Dario Grillotti hanno dedicato questa affascinante biografia a fumetti.

L’ha promossa il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che Volterra fondò nel 1923, e di cui fu primo presidente. “Non solo una persona di straordinaria apertura culturale - scrive in appendice Roberto Natalini, direttore dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, – capace di immaginare concretamente una nuova società basata sulla scienza, o il grande politico e organizzatore... Volterra fu anche e soprattutto grande matematico, che ha aperto direzioni di ricerca tuttora vive a livello internazionale, con contributi originali che vanno dall’analisi matematica alla meccanica, alla teoria dei bacini idrici, all’economia, fino agli studi di dinamica delle popolazioni”.

Bambino precocissimo, orfano di padre a due anni, studiò grazie ai sacrifici della madre, Angelica Almagià, e dello zio Alfonso. Nel primo capitolo della storia a fumetti sono ambientate nelle vie di Ancona le conversazioni tra Alfonso e l’altro zio Edoardo, mentre condividono l’ammirazione per l’intelligenza e l’intuizione che il bambino Vito dimostra in ogni occasione. La lettura di “Dalla Terra alla Luna” di Jules Verne gli ispirò studi personali sulla traiettoria di una navicella per raggiungere il nostro satellite. E a undici anni aveva già letto, e compreso, il “Traité d’arithmétique” di Bertrand ed “Élements de géométrie” di Legendre. A Pisa, discepolo dell’illustre matematico Ulisse Dini, scelse di laurearsi col professor Enrico Betti, perché più vicino alla sua visione, in cui la fisica non può fare a meno della matematica, e viceversa. Con una fulminante carriera universitaria, giunse giovanissimo in cattedra alla Sapienza di Roma, celebrato nei consessi internazionali. A 45 fu nominato senatore, per meriti scientifici. Con la vivezza di immagini dal gradevole tratto anticato, nel libro risaltano i momenti salienti della vita e delle scoperte di questo personaggio straordinario, interamente dedicata a molteplici interessi.

Nel ‘31 fu tra i pochissimi cattedratici, una dozzina, che rifiutarono di aderire al partito fascista. Pagò con l’allontanamento definitivo dall’insegnamento. Ma neanche dopo la fine del Ventennio, e la sua morte, nel ‘40, gli italiani sono stati capaci di rendere a Volterra i debiti onori per le sue scoperte. A lui, Ancona ha intitolato l’Istituto Industriale di Torrette. Si può fare di più.

