Il vincitore di X Factor Baltimora venerdì nelle piattaforme con il singolo “Colore” che anticipa l'Ep d'esordio

ANCONA - È iniziato il conto alla rovescia per l’uscita del nuovo singolo di Baltimora, al secolo Edoardo Spinsante, vincitore dell’ultima edizione di X Factor. “Colore”, questo il titolo del brano, è in arrivo venerdì, 28 gennaio, sulle piattaforme digitali.



Il brano

Il giovane cantautore anconetano aveva presentato il brano in una versione per piano e voce durante le audizioni del talent: una ballad che parla di un dolore inconsolabile, che si avverte come un forte pugno nello stomaco. “Colore” è una canzone realizzata in co-produzione da Baltimora e Simone Privitera. L’anconetano qui dimostra ancora quanto aveva già lasciato intendere durante il programma: è un artista dalla grande versatilità. In questo nuovo brano, infatti, ci sono elementi di beat ritmato. Lo stesso Baltimora racconta che è «molto legato a questa canzone, l’ho scritta una notte di tre anni fa, dopo una delusione d’amore. Parla di come nonostante le cose vadano male, si cerca sempre di ritrovare l’altra persona, e della difficoltà di lasciarla andare. Ero cosciente che il ritornello è molto forte, ma non riuscivo ad accostargli la giusta produzione». “Colore” segue “Altro” e “Baltimora”, i due brani che Spinsante ha già presentato durante i live di X Factor. Al secondo brano l’anconetano deve il nome d’arte che gli hanno dato i giudici ed è un brano che lo rappresenta moltissimo a tal punto da farne il suo nome d’arte. L’altro brano è quello con cui ha esordito al primo live, e che ha cantato anche durante la finalissima a due del programma, poi vinta, sul palco del Forum di Assago.



Le sfumature della voce

Un brano con elementi rap e ritornelli, che permettono all’artista di svelare tutte le sfumature della sua voce, che gli ha permesso di mettere in luce davanti ai quattro giudici tutte le sue doti canore, che si aggiungono a quelle di producer e musicista, capaca di emozionare il pubblico di tutta Italia che lo ha votato come vincitore a X Factor. Baltimora, il cui singolo “Colore” anticipa di fatto l’Ep di esordio, in uscita prossimamente, è pronto a partire con i live del suo “Baltimora live tour 2022”. Il primo tour dell’anconetano che partira il 19 marzo dal Mamamia di Senigallia, proseguirà alla Santeria Toscana di Milano e terminerà il 27 marzo al Largo Venue di Roma. Info biglietti sul circuito di Vivo Concerti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA