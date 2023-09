ANCONA - Nelle Marche un autunno “caldo” per quanto riguarda la musica: molti sono gli artisti che sono pronti a scaldare gli animi dei fan e dei semplici appassionati dei concerti.



L’inizio



Tra i grandi big sono annunciate le due date di Macerata per Antonello Venditti e Francesco De Gregori che il 28 settembre e poi il 4 ottobre concluderanno la rassegna “Sferisterio live”, che durante l’estate ha portato diversi big della musica italiana. Protagonista anche il teatro delle Muse di Ancona che il 31 ottobre prossimo ospiterà una tappa del tour “Pfm canta De Andrè anniversary”, mentre successivamente, il 23 novembre alle ore 21, tornano nella nostra regione Fiorella Mannoia e Danilo Rea, con il loro tour live “Luce”: saliranno sul palco del teatro delle Muse. La scorsa estate hanno collezionato moltissimi sold out nelle oltre 30 date che li hanno portati da nord a sud in giro per l’Italia, con il loro concerto che unisce la voce di Mannoia alle note del piano di Rea.



L’emozione



Un concerto intimo ed emozionante, illuminato solo dalla luce delle candele, pronto a tornare ad emozionare il pubblico, questa volta nei teatri, tra cui quello di Ancona. Durante la versione estiva del tour, Rea e Mannoia hanno spiegato il motivo per cui hanno deciso di utilizzare la luce delle candele: «Per rendere ancor più evocativa la potenza della musica: non servono troppi abbellimenti per ottenere un’esperienza intima ed emozionante, e per questo abbiamo deciso di togliere tutto, lasciando il pianoforte, la voce e l’atmosfera creata dalle candele». Uno spettacolo unico ed emozionante, che sul palco fonde il repertorio e i successi di Mannoia con l’improvvisazione jazz di Rea: il risultato è una perfetta alchimia sonora, in un live capace di incantare il pubblico con la sua intensità.



I protagonisti



Le emozioni musicali non si fermano e, rimanendo nell’Anconetano, il 21 ottobre al Mamamia di Senigallia, sarà possibile ascoltare live i Negrita. Scendendo verso sud, l’8 ottobre la protagonista della baby dance, Lucilla, sarà al teatro comunale di Porto San Giorgio, mentre Fermo, al teatro dell’Aquila, ospiterà Mario Biondi il prossimo 29 novembre. Tra i big da segnare in agenda anche la tappa dell’European tour di Nino D’Angelo: il cantautore napoletano sarà al Palariviera di San Benedetto del Tronto il prossimo 27 novembre. Tra le sue citazioni memorabili ricordiamo questa: «Ci sono cantanti napoletani e cantanti di Napoli, io sono un cantante napoletano!».