Urucum, l'energizzante guaranà, olio di semi di cupuacu e la bellezza è servita anche tra le mura domestiche

ANCONA - Tra erbe e foreste, si dipana la bellezza. Quella delle donne considerate tra le più belle del mondo. Già, proprio loro, le miss brasiliane, rinomate ovunque per beltà e fisici scultorei. Laddove la chirurgia estetica non giunge, è la natura a compiere il miracolo. Attingendo ai segreti delle foreste, come l’Amazzonia, le donne brasiliane osservano rituali di bellezza antichi che hanno origine dalle piante riuscendo così a prendersi cura di se stesse in modo semplice e naturale. Rituali e segreti che anche noi, da casa, siamo in grado di seguire con poche e semplici mosse, capaci di ‘costruire’ un corpo ma anche capelli e pelle davvero da urlo.



Le piante “miracolose”, come il Bixa orellana molto diffuso in tutto il Sud America, esistono e sono quelle i cui misteri conoscevano già gli indigeni. In Brasile, cresce un albero, il Bixa appunto, il cui frutto ha i poteri magici: si chiama urucum ed era utilizzato anche in antichità sia in cucina sia come cosmetico naturale. Dai suoi semi rossi, si prende una polvere arancione molto ricca di antiossidanti, in particolare il betacarotene. Secondo gli studi più recenti, i semi di questo frutto ne contengono 100 volte più delle carote. Grazie a questa polvere, si riesce a mantenere la pelle elastica assicurando luminosità e freschezza al volto. Dove trovare questa stregoneria? Si può ordinare su Amazon o nei negozi di prodotti biologici ma anche nelle erboristerie più fornite. Insomma, belle a casa senza tanto spostarsi se non con la fantasia. Per goderne, basta poco: solo aggiungerne un cucchiaio allo yogurt del mattino.



Già tanti conoscono gli effetti di questo arbusto i cui semi sono famosi per le proprietà energizzanti dell’intelletto ma anche come brucia grassi. Ed è su questo fronte che va alla grande; per consumarlo, basta aggiungerlo alle bevande così da provvedere alla combustione dei famigerati grassi. Piccola postilla: meglio non esagerare. Poi, ci sono le famose noci brasiliane: ricche di calcio, magnesio, proteine, fosforo e ferro. E ancora tanto altro. Come la vitamina B ed E. Non solo: sono anche importanti perché contengono il selenio, eccezionale antiossidante. La lista delle prelibatezze da gustare to home non è finita. In coda alla classifica, infatti, c’è la polvere o il succo di acerola: è un piccolo frutto simile ad una ciliegia, una bomba fatta di vitamina C, molto più di un’arancia. Questo elemento lo rende molto utile per combattere l’anemia ma questo frutto è anche ricco di antiossidanti. Tra l’altro, i brasiliani lo usano spesso per combattere la stanchezza.



Il cupuacu è un albero dalle mille proprietà. Oltre a fornire materiale prelibato per succhi e dolciumi, ha anche proprietà cosmetiche legate all’olio estratto dai suoi semi che, una volta solidificato, diventa una sorta di burro dotato di un grande potere nutritivo. Utilizzare il cupuacu è ideale per un trattamento che rigenera la pelle.

