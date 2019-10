Ultimo, è boom per il suo nuovo tour: ad Ancona il 30 giugno

Ultimo aggiornamento: 19:54

Risultato senza precedenti per il nuovo Tour negli Stadi 2020 di Ultimo che, dopo il tutto esaurito a Firenze (6 giugno), Napoli (13 giugno) e Milano (19 giugno), incassa con ben 9 mesi d’anticipo il sold out anche aldi Roma, domenica 19 luglio 2020. La tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti toccherà undici città a partire dalla data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione (29 maggio), per poi fare tappa a Torino (Stadio Comunale, 3 giugno), Firenze (Stadio Artemio Franchi, 6 giugno sold out e 7 giugno), Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno sold out e 14 giugno), Milano (Stadio San Siro, 18 giugno e 19 giugno sold out), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno), Ancona (Stadio del Conero 30 giugno), passando per Pescara (Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, 4 luglio), Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio) e poi concludere tornando il 19 luglio 2020 a Roma, con l’evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo, già sold out. Dal 4 ottobre è in radio “Quando fuori piove” (Honiro Label) il nuovo brano di Ultimo certificato disco d’oro ed estratto da “Colpa delle Favole” (doppio disco di platino), che ha debuttato al 1° posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive. Il brano è accompagnato dal nuovo videoclip, firmato dal regista Emanuele Pisano.