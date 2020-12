Pinacoteca Podesti, museo a metà. Da sanare il vulnus dei lasciti mai esposti o di cui si è persa la traccia

ANCONA - Sulle facciate di tre chiese del centro storico, in questo periodo di musei chiusi, splendono i particolari della Pala Gozzi di Tiziano, a 500 anni dalla sua realizzazione. L’opera è punta di diamante della collezione civica di Ancona, cui è dedicato il libro

“Un qualche piccolo lustro alla Patria comune – Per una storia della Pinacoteca Civica Francesco Podesti di Ancona”, di Caterina Paparello, giovane studiosa di Museologia dell’Università di Macerata. Al termine di un complesso e approfondito lavoro di ricerca, la Paparello ha ricostruito la vicenda della collezione civica anconetana, iniziata all’indomani dell’Unità d’Italia. Lo studio, condotto attraverso documenti, lettere ufficiali, dichiarazioni di autorità e storici dell’arte del Novecento, che si sono succeduti nella direzione, è lettura appassionante. Alle pagine di storia dell’istituzione, l’autrice allega corpose appendici, con regesti e cataloghi delle collezioni private, entrate via via a far parte del patrimonio della Pinacoteca.



Un lavoro lungo e complesso, dottoressa Paparello?

«Lungo, ma non faticoso, dal punto di vista metodologico. In particolare è stato preziosa la ricostruzione di tanti carteggi di carattere amministrativo, conservati in alcuni archivi privati. Dispiace però che la documentazione relativa ad alcuni anni, tra 1860 e 1950, sia mancante dall’archivio storico comunale, e non facilmente recuperabile».



Due guerre, bombardamenti, incertezze da parte del governo locale, provvedimenti discordanti dei soprintendenti che si sono succeduti, nella storia travagliata di questa pinacoteca. E tante donazioni che ne hanno arricchito il patrimonio. Eppure, oggi non tutto ciò che lei documenta è esposto. Un vulnus?

«Di certi lasciti, si è addirittura persa traccia. Parlo, per esempio, della collezione di avori e oggettistica della tradizione orientale di un diplomatico anconetano, Vittorio Mariotti, donata dalla sorella, la professoressa Ada. Dovrebbe essere custodita dalla Soprintendenza archeologica. Non è mai stata esposta. E poi, dove sono i mobili del lascito Mellini? Ma soprattutto, perché non si è mai messo mano al Museo del Risorgimento, a partire dal primo nucleo Baldoni, arricchito con la donazione di armi antiche della Deputazione di Storia Patria? E poi, i lasciti Mengoni-Ferretti, Rocchi Camerata...».



Il suo libro appare come un richiamo a onorare, con iniziative di recupero e riscoperta, una storia ricca ma intermittente, che un direttore della Pinacoteca Podesti non dovrebbe ignorare.

«Peccato che manchi proprio l’interlocutore privilegiato: un direttore. Potrebbe, tra l’altro, collaborare con i suoi predecessori recenti, a partire da Marilena Pasquali, istituendo un comitato che lavori ad accertare lo stato del patrimonio, ad aggiornare la catalogazione con criteri moderni, e a decidere un’alternanza periodica dei beni da esporre».



In particolare, cosa sarebbe a suo parere più urgente?

«Rilevare le tre opere di Olivuccio di Ciccarello, attualmente in deposito al Museo Diocesano. Assieme alla “Circoncisione”, in Pinacoteca, e con i prestiti, tra cui le tavole conservate ai Musei Vaticani, si potrebbe allestire una bellissima mostra».

