Il nobile scopo della poesia: La Punta della Lingua lascia Ancona per rigenerare l’area del cratere sismico

ANCONA - La poesia ha per patria il mondo, e quest’anno La Punta della Lingua esordisce in trasferta. Da oggi e per una settimana, la manifestazione dedicata all’universo poetico, creata ad Ancona nel 2006 dall’associazione Nie Wiem, debutta a Macerata, per poi spostarsi a Recanati. Il festival rientra infatti nel progetto ComuniCanti, sostenuto da Regione Marche, per rigenerare l’area del cratere sismico attraverso le imprese creative. In collaborazione con il Comune, Macerata Racconta e Ratatà, la Libreria Catap e il circolo Muffa, La Punta della Lingua 2021 è dedicata ai poeti scomparsi Anna Elisa De Gregorio e Francesco Scataglini. Si apre oggi alle 21,45 all’Orto dei Pensatori. Protagonista sarà Lapis Niger, il fumettista di Napo, che presenterà “La Magia raccontata da una macchina”, una “guerra di disegni”, musicata da Rico, suo compagno nel duo Uochi Toki.



Dal 1° al 5 luglio, poi, in loop dalle 17 alle 20, sarà proiettata “La poesia che si vede”, selezione di videopoesie dallo Zebra Poetry Film Festival di Berlino, nella Libreria Catap per la parte 1 e alla Galleria Antichi Forni per la parte 2. Per i più piccoli, alle 18 del 2 luglio, al Circolo Muffa, parte “La punta della linguaccia”, che proseguirà l’8 luglio alla Mole di Ancona: laboratori di scrittura e presentazioni di libri illustrati per bambini, a cura di Natalia Paci. E la sera del 2, nell’Orto dei Pensatori alle 22, Emilio Varrà al pianoforte e Stefano Ricci con i suoi disegni costruiranno un dialogo tra due linguaggi.



L’indomani, 3 luglio alle 18, nella stessa sede, Aldo Nove presenterà la biografia di Battiato, tra musica colta e filosofia. E il 5 luglio, alla Libreria Catap alle 18, Giorgiomaria Cornelio presenta “La radice dell’inchiostro”, con Riccardo Canaletti, Massimo Gezzi, Renata Morresi, Davide Nota: dialoghi tra generazioni su differenti modi d’intendere il fare poetico. La sera, alle 20 al Giro Lab, un simposio poetico con Aldo Nove prevede cena e laboratorio di poesia, nel solco della tradizione antica, che da Socrate arriva a Dante.



Infine il 7 luglio, a Recanati, tappa di avvicinamento ad Ancona, dove il festival proseguirà dall’8 al 12. Alla Mediateca di Poesia Contemporanea, a partire dalle 18, verranno proiettate le pionieristiche videopoesie di Umberto Piersanti. E dopo la presentazione della mediateca realizzata dal Comune di Recanati con opere cartacee e multimediali dall’80 in poi, ascolteremo i versi di Umberto Piersanti, Aldo Nove, Luigi Socci, Maria Grazia Maiorino, Giovanna Rosadini e Matteo Marchesini.

