Ufficiale: Vasco Rossi in concerto allo stadio Del Conero il 26 giugno 2022. Dall'11 ottobre la caccia ai biglietti

ANCONA - C'è la sicurezza matematica. Annunci, post, foto e tutto il resto: potete pure far scattare il count down e segnare sul calendario il 26 giugno. Perchè quella sarà la sera di Vasco Rossi allo stadio Del Conero di Ancona. Dppo i silenzi e le paure della pandemia, i concerti azzerati e la musica messa in stand by ecco una ripartenza folgorante per un appuntamento che richiamerà migliaia e migliaia di fans.

Napoli, Messina, Bari e Torino le altre nuove date di questo Vasco Live 2022; si parte il 7 giugno con il concerto di Napoli, il 17 appuntamento a Messina, il 22 a Bari quindi il 26 ad Ancona e il 30 giugno concerto a Messina.

La prevendita per questa parte di tour inizierà l'11 ottobre a mezzogiorno per il Blasco Fan Club su vivaticket; per tutti gli altri dal 15 ottobre sempre a mezzogiorno su vivaticket, ticketmaster e ticketone.

Ultimo aggiornamento: 11:06

