La grande torta della vita nelle 12 case astrologiche, il Fondo Cielo indica le influenze avute da piccoli

ANCONA - Come abbiamo già spiegato in queste pagine, la lettura del Tema Natale consente di delineare la personalità di ognuno di noi, concentrandosi su pregi, difetti, interessi e affinità con le altre persone. Conoscere la posizione dei pianeti nel momento in cui siamo nati permette di descrivere, in linea generale, chi siamo in termini di gusti, modalità espressive, capacità di autoaffermazione. Tuttavia, questo tipo di analisi sarebbe piuttosto vaga se non aggiungessimo anche le 12 case che rappresentano i settori specifici della vita in cui si esprimono i pianeti e i segni.

Le case sono raffigurate nel Tema Natale come 12 spicchi, 12 fette della grande torta della vita. La suddivisione in 12 case del Tema Natale si basa sul moto di rotazione della Terra. Visto che la Terra ruota sul proprio asse, ogni giorno l’Orizzonte terrestre attraversa ognuno dei 12 segni e fa il giro completo dello Zodiaco in 24 ore: ogni due ore circa un nuovo segno sorge a Est e tramonta a Ovest. L’astrologia tiene conto di questo movimento perciò il grafico del Tema Natale, che viene costruito in base al giorno e all’ora di nascita, riporta la linea visibile dell’orizzonte a Est (Ascendente) e a Ovest (Discendente) e quella del meridiano che unisce lo Zenit (il punto più alto in cielo – Medio Cielo) e il Nadir (il punto più basso in cielo – Fondo Cielo).

Il cerchio del Tema Natale viene così diviso in 4 spicchi che costituiscono i punti cardinali del grafico e l’inizio delle 4 case più importanti: Ascendente (prima casa), Discendente (settima casa), Fondo Medio Cielo (decima casa) e Fondo Cielo (quarta casa).



Vediamo ora che cosa significano. L’Ascendente indica come agiamo nel mondo, la personalità che gli altri vedono, l’atteggiamento immediato e istintivo verso la vita. Insieme al Sole e alla Luna, l’Ascendente ci caratterizza profondamente. Nell’interpretazione del Tema Natale, il pianeta che governa il segno dell’Ascendente è particolarmente importante, perché influisce moltissimo sia sull’idea che abbiamo di noi stessi, sia sull’impressione che diamo agli altri. Il Discendente descrive invece il rapporto con gli altri, l’atteggiamento verso le relazioni, che cosa cerchiamo in un rapporto di coppia, e come dovrebbe essere il partner. Ci parla anche delle collaborazioni di lavoro, i soci e i nostri nemici.

Il Fondo Cielo descrive le nostre origini. Indica le circostanze che ci hanno influenzato da bambini e da ragazzi e come noi interagiamo con il concetto di famiglia e di casa, intesa anche come desiderio di solide radici e di una identità sicura. Il Medio Cielo indica la realizzazione, dove andiamo alla ricerca di una posizione sociale e di un nostro ruolo nel mondo. Rivela il desiderio di avere una propria identità, all’interno della comunità cui apparteniamo e anche la vocazione e il ruolo cui aspiriamo nella vita.



Da una ulteriore divisione dei primi 4 spicchi si arriva poi alle 12 case. Le altre 8 case hanno ognuna un proprio particolare significato (vedi box) e ci aiutano a comprendere l’atteggiamento, rispetto a un determinato ambito della vita. Ogni casa domina un principio fondamentale e ha tutta una serie di manifestazioni che possono essere anche molto diverse e sfaccettate tra di loro. Più in generale il primo quadrante del Tema Natale (case I, 2, 3) indica la personalità e la natura istintiva; il secondo quadrante (case IV, 5, 6): fa comprendere l’ambiente di vita, l’identità e il senso di appartenenza; il terzo quadrante (case VII, 8, 9) ci parla delle relazioni e del rapporto con gli altri. Il quarto quadrante (case X, 11 e 12) indica il servizio alla società.

