La band The Aristocrats in concerto all'Università di Ancona

ANCONA - La superband The Aristocrats in concerto ad Ancona. Il trio americano composto da Guthrie Govan (chitarra), Bryan Beller (basso) e Marco Minnemann (batteria) si esibirà sabato sera alle 22 nell’aula magna dell’Università di Ingegneria. Il concerto fa parte di un più ampio tour europeo che toccherà anche importanti città, come Londra, Parigi, Madrid e Barcellona.La parola “supergruppo” è molto diffusa nei circoli musicali strumentali ed è il risultato di una serie apparentemente infinita di sforzi per riunire singoli musicisti virtuosi e farne una band. Questo è il caso di The Aristocrats - il chitarrista Guthrie Govan (Steven Wilson, Asia / GPS), il bassista Bryan Beller (Joe Satriani, Dethklok) e il batterista Marco Minnemann (Steven Wilson, Joe Satriani) - che sfidano scherzosamente e con gioia lo stereotipo del supergruppo, entusiasmando spettatori e fan di tutto il mondo con una chimica soprannaturale. Nonostante i loro seguiti individuali, la formazione degli Aristocrats fu una questione di casualità e grazie all’immediata e travolgente risposta del pubblico, la band si è formata praticamente su richiesta. Tre mesi dopo, il trio si è riunito per la registrazione del primo album: composto da nove tracce (tre contributi da ciascun membro), il materiale è un melting pot delle rispettive influenze, che vanno dal jazz-fusion al rock degli anni ‘70 di Return To Forever e Mahavishnu Orchestra, al progressive rock di King Crimson, a chitarristi come Steve Vai e Joe Satriani, alla musica assurdamente complessa e satirica di Frank Zappa e Mike Keneally.La band si è formata ufficialmente nel 2011 a Los Angeles in occasione del LA Winter Namm Show. E nel 2016 ha preso parte al tour “G3” insieme a Joe Satriani e Steve Vai. Virtuosismi e manovre al limite del possibile. Fantasia, estro, talento allo stato puro. Un trio che fin da subito si è affermato nella scena mondiale del rock progressive, catturando l’attenzione di migliaia di fan. Alle spalle ben sei album, di cui tre in studio e tre dal vivo. A dimostrazione del fatto che non si tratta di un mero “side-project”, dopo anni di attività la band è giunta ormai alla produzione del terzo disco, intitolato “Tres Caballeros” (copertina a 8Bit), strutturato e pensato come sempre per essere in perfetta sinergia con le composizioni (3 a testa) come per i suoi precedenti “The Aristocrats” (2011) e “CultureClash” (2013) il cui titolo è un’allusione alla multinazionalità della band ( Govan è inglese, Beller è americano, Minnemann tedesco ), nonché un riferimento sornione ad una scena dal film “A serious man” dei fratelli Coen. Agevolazioni sul prezzo per studenti Univpm e Accademia Musicale di Ancona. Info: 3338458530 o 3280526275.