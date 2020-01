Al Teatro Sperimentale di Ancona arriva lo spettacolo "Misery"

ANCONA - Dal 22 al 26 gennaio al Teatro Sperimentale arriva lo spettacolo Misery di William Goldman, tratto dal romanzo di Stephen King, traduzione Francesco Bianchi, con Arianna Scommegna (Annie), Filippo Dini (Paul), Carlo Orlando (Buster), musiche Arturo Annecchino, scene e costumi Laura Benzi, luci Pasquale Mari, trucco Cinzia Costantino, assistente alla regia Carlo Orlando, regia Filippo Dini. La produzione è di Fondazione Teatro Due, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale.



Misery, il capolavoro del re del thriller Stephen King, è una storia di orrore, claustrofobia e follia, una grande opera sul potere magico della narrazione, un testo senza tempo in cui vengono indagati i meandri della mente umana che cerca le storie, le vuole, le brama, e che di fronte alla fonte di quelle storie non può far altro che innamorarsi e nutrirsi, anche a costo di distruggere per sempre chi alimenta i suoi sogni.



Paul Sheldon, protagonista del libro (e del testo teatrale), è uno scrittore di successo che si ritrova prigioniero del proprio talento e della propria vocazione. Annie Wilkes, è un’infermiera che si nutre di pagine scritte disposta a tutto pur di salvare il suo personaggio preferito. La vita di Paul si trasforma così in un viaggio all’inferno in compagnia di Annie che da amorevole e bizzarra infermiera si tramuta in una sadica carceriera torturatrice.

Annie è l’incarnazione della fascinazione e dell’amore che ogni essere umano sente verso le storie, e verso chi le racconta, l’esasperazione del desiderio e dell’amore per l’arte, di quella silenziosa e segreta preghiera che ognuno di noi innalza nel proprio cuore ogni volta che voltiamo la prima pagina dell’ultimo romanzo del nostro scrittore preferito. Annie non è folle, Annie ama alla follia.



Diretto e interpretato da Filippo Dini, di recente insignito del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, accanto a lui, la talentuosa attrice Arianna Scommegna nel ruolo di Annie, e Carlo Orlando nel ruolo dello sceriffo Buster.



Per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla biglietteria del Teatro delle Muse telefono 071 52525, biglietteria@teatrodellemuse.org. Biglietti on linewww.geticket.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA