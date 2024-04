Tony Hadley, tre date esclusive: dopo padova e Milano l'artista porta alle Muse ​“The big swing tour”

Dall’Inghilterra ad Ancona: Tony Hadley plana alle Muse, leader degli storici Spandau Ballet con

. La voce new romantic che ha cristallizzato gli anni ‘80 si esibirà al Teatro delle Muse il prossimo 21 maggio. Classe 1960 (63 anni) Hadley è pronto a portare sul palco il suo repertorio in versione swing, con una super band alle spalle e accanto ai successi degli Spandau metterà in fila classici d’altri tempi presi in prestito da grandi artisti quali Ella Fitzgerald, Tony Bennet e Frank Sinatra. Un Tony Hadley in versione crooner, aiutato dalla profondità di una voce inconfondibile e impermeabile al tempo che passa.

“The big swing tour”

Il progetto discografico swing è chiamato “The mood I’m In“ ed è il nuovo album la cui uscita italiana è prevista domani, 12 aprile 2024. Un progetto totalmente nuovo per Hadley, che è sempre stato un grande amante del rock.

Subito dopo l’uscita del disco, a maggio, Tony Hadley, per sole 3 date esclusive, porterà in Italia l’inedito show legato al disco, “The big swing tour”​. Il tour partirà il 18 maggio da Padova, Gran Teatro Geox e proseguirà verso Milano, TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19 maggio per finire con la data di Ancona, Teatro Le Muse, il 21 maggio. Le prevendite sono già attive su Ticketone e Vivaticket e presso le biglietterie dei teatri.

Durante il tour, Tony sarà accompagnato da musicisti italiani della Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio, con cui eseguirà un repertorio che include classici di artisti leggendari come Ella Fitzgerald, Tony Bennett e Frank Sinatra, oltre a re-interpretazioni in chiave swing di alcuni dei suoi più grandi successi e delle hit degli Spandau Ballet come “True”, “Gold” e “Through the Barricades”, che hanno presentato al mondo la sua voce iconica.