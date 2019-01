I Subsonica nei palasport con “8 Tour” La prima data ad Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dopo aver attraversato i club di tutta Europa con l’“European reBoot 2018”, i Subsonica arrivano in Italia dove saranno protagonisti di “8 Tour”, la nuova tournée in partenza il 9 febbraio nei palazzetti di otto città italiane. Il via dal PalaPrometeo di Ancona a cui seguiranno Bologna, Padova, Torino con una doppia data al PalaAlpitour (14 e 15 febbraio), Genova, Milano con doppia al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 febbraio), Roma (21 febbraio al Palalottomatica) e Firenze.La scaletta prevede i nuovi brani tratti dall’ultimo album “8”, uscito il 12 ottobre per Sony Music, insieme ai pezzi classici della loro ventennale carriera. Ospite speciale del tour sarà Willie Peyote, rapper di Torino, autore di testi brillanti, testimone di una rinata vitalità musicale torinese, che ha collaborato con i Subsonica alla realizzazione del singolo “L’incubo”.“8”, ottavo album in studio dei Subsonica è stato anticipato da “Bottiglie rotte”, singolo pubblicato a settembre. Da novembre, inoltre, è in rotazione radiofonica “Respirare”, estratto dal disco e accompagnato da un videoclip diretto dal visionario regista Donato Sansone.