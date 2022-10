Ancona, si rialza il sipario sul Melaluna: ospiterà l'Halloween Big Party di E20

ANCONA- E' ufficiale, il Melaluna di Castelfidardo, ospiterà l'Halloween – The Big Party organizzato da Eventi Divertenti in provincia di Ancona. E' tutto pronto per la grande festa che si terrà la sera del 31 ottobre a base di musica, divertimento e tante ovità che saranno svelate strada facendo.



Due ambienti di festa

Nel rimodulato locale, uno dei templi della movida locale, si potrà accedere già dalle 21 con la possibilità di beneficiare di una cena catering gestita dalla GV catering (in passato fu la gloriosa gestione del Ristorante Passetto di Ancona). Musica italiana, internazionale, trash e moderna per tutti i gusti. L'ingresso per il dopo cena sarà possibile dalle 23.00 sfruttando sia la modalità "tavolo" che in piedi. L'evento si svolgerà su due ambienti. La sala principale con la cena spettacolo con musica italiana e festa a seguire con musica dagli anni '90/2000 ad oggi a cura di Roberto Gardelli, Corrado Cori e Sax Performer unita all'animazione di Lucignolo. L'altro ambiente sarà la sala latina con Salsa, Bachata e balli di gruppo a cura di Kasino Latino.