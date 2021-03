Sieri, creme e maschere per capelli, ecco i suggerimenti per la bellezza tra le mura domestiche

ANCONA - La bellezza fatta in casa. Tra sieri, creme, maschere per capelli, la fantasia è padrona. L’amore per sé e per il proprio corpo è fattore essenziale. Le nonne insegnano: tra le quattro pareti domestiche si nascondono i più preziosi suggerimenti su come realizzare prodotti di qualità rispettando il pianeta e riscoprendo la creatività. L’incipit del viaggio tra la natura e il risveglio del corpo primaverile prende il via dai sieri di bellezza. Ovvero l’elisir di lunga vita per chi, come noi, vive del motto mens sana in corpore sano. Con un’esperta, Melissa “Meglionaturale”, naturopata di Ancona e appassionata di cosmesi e rimedi naturali, ecco pronti ingredienti e consigli su come procedere per creare sieri efficaci e pronti all’uso. Il top.



La premessa è affidata proprio a lei, Melissa, ed è un volo verso l’ottimismo più sfrenato: «Dallo struccante al tonico, dal siero antirughe alla crema idratante, possiamo realizzare davvero tutto ciò che ci occorre, a partire da materie prime naturali al cento per cento e di qualità, che possiamo acquistare man mano e custodire nella nostra dispensa. Il tutto, naturalmente, evitando di diventare il ‘piccolo chimico’». Un gesto di amore per noi, anche per la nostra autostima. «Qualche anno fa – rilancia Melissa – fece molto scalpore una ricerca in cui si affermava che una donna, in media, si spalma addosso ben 515 additivi chimici presenti nei cosmetici commerciali. Se questo è il contesto, la mia scelta è quella di ricorrere all’arte del fai da te, che comporta anche un notevole risparmio ». Detto, fatto. Si parte dal generale: «La base più elementare per realizzare un siero per il viso – fa sapere l’esperta - è un semplice olio vegetale, ben assorbibile e poco untuoso, in sinergia con uno o più oli essenziali, che potenziano i benefici del preparato». Dal generale al particolare: in una boccetta contagocce «vuota e pulita da 30 ml, che si trova in farmacia, inseriremo 8 gocce di olio essenziale o una miscela di più oli a scelta e, infine, il nostro olio vegetale, fino al riempimento».

Per ottenere un effetto purificante e ridurre la comparsa di acne e imperfezioni, «possiamo crearci un siero di questo tipo: 4 gocce di olio essenziale di lavanda, 4 gocce di olio essenziale di tea tree e olio di jojoba fino al riempimento della boccetta da 30 ml. L’olio di jojoba ha la proprietà di riequilibrare la produzione di sebo ed è uno tra i più indicati in caso di pelli grasse». Per una pelle più giovane e distesa, «possiamo mescolare 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 1 goccia di olio essenziale di incenso, uno dei più potenti rigeneranti tra gli oli essenziali. Infine, l’olio di argan fino al riempimento della boccetta da 30 ml». Per quanto riguarda le macchie sulla pelle, «due tra gli oli vegetali più usati sono l’olio di rosa mosqueta e quello di ricino. Possiamo mescolare, in una boccetta da 30 ml, un cucchiaino di olio di ricino, 8 gocce di olio essenziale di carota e olio di rosa mosqueta». La bellezza è servita.

