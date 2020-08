ANCONA - Il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti ospite della rassegna Sconcerti alla Corte della Mole Vanvitelliana. Oggi (sabato primo agosto), alle 23, Davide Toffolo, musicista e noto fumettista, si esibirà in “Andrà tutto benino”: presentazione-concerto della sua ultima opera a fumetti pubblicata a maggio scorso.

Durante il periodo di lockdown che ha investito il pianeta, Davide Toffolo ha disegnato una serie di tavole diffuse sui suoi canali social che oggi diventano un libro e uno spettacolo dal vivo. Attraverso musica, parole e immagini racconta la sua esperienza di quarantena in compagnia di Covid- 19. Toffolo è il cantante e chitarrista dei Tre allegri ragazzi morti, storica band della scena indie italiana, di cui fanno parte anche Enrico Molteni e Luca Masseroni. Il 14 aprile i Tre Allegri Ragazzi Morti, che anche con le mascherine sono sempre stati avanti agli altri, hanno pubblicato Quando, una canzone ispirata da queste settimane di quarantena. Scritta assieme a Luca Galizia (aka Generic Animal), è stata completata in vari passaggi e strati da una casa all’altra dei componenti del gruppo. Le opere grafiche di Toffolo riguardano sia i fumetti sia le animazioni. Le sue due attività, fumettista e musicista, non sono separate, ma continuamente integrate da performance di disegno e musica, come le atmosfere musicali durante le sue mostre di fumetti o i videoclip dei singoli musicali. Davide Toffolo è uno tra gli autori più originali e più amati sulla scena del fumetto italiano. A lui si deve la nascita di riviste come “Dinamite”, “Mondo Naif” e “Fandango”. La sua ricerca sul linguaggio lo ha portato a dedicare questi ultimi anni al romanzo a fumetti: dalla biografia del pugile friulano Primo Carnera a Pasolini, fino a Il Re bianco, la storia del gorilla albino dello zoo di Barcellona, Tres! Fumetti per il teatro e L’inverno d’Italia. Ingresso 8 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA