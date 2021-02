Il sapone naturale realizzato in modo veloce e sicuro senza soda caustica

ANCONA - Tutto fatto rigorosamente in casa. Ecco servito il sapone tutta natura. Senza soda caustica, neanche a dirlo. Realizzato in modo veloce e sicuro. In tempo di pandemia, anche questo è un pezzo importante del puzzle, non foss’altro che per mettersi alla prova e cimentarsi con il proprio senso del “bricolage”. Creare da sé un prodotto come il sapone non è proprio cosa da tutti i giorni. Ma tant’è. Eccolo, nel suo stampino, in bella mostra così da suscitare le indivie della migliore massaia e, magari, da regalare alla nostra amica del cuore. Gli ingredienti? Detto, fatto. In pista, ci sono tante ricette ma molte prevedono l’uso della soda caustica che però è una sostanza alquanto pericolosa.



Quello di partenza, nel nostro caso, è il sapone di Marsiglia, solido e ridotto in scaglie. Da qui, poi, è possibile ricavare un sapone più elaborato. Così facendo, si esclude la saponificazione e, soprattutto, l’utilizzo della soda caustica che va sempre maneggiata con cura dal momento che libera vapori corrosivi per la pelle e per le cornee. Questo metodo è, dunque, più alla portata di tutti e davvero rapido. Il primo step, è trovare un vero sapone di Marsiglia e, per fare questo, occorre controllare l’Inci e la presenza, in percentuale, di olio di oliva. Attenzione: non è di Marsiglia se, in etichetta, non sono indicati i grassi vegetali come sodium cocoate e grassi animali come sodium tallowate. Per realizzare il sapone tutto free ci vogliono 250 ml di sapone di Marsiglia, 220 ml di acqua distillata, 11 ml di olio vegetale come quello di oliva o di semi, 5-6 gocce di olio essenziale preferito e, infine, coloranti naturali o spezie per conferire un tocco di colore.



Per creare il tutto, sono necessari anche utensili ad hoc. Come un cucchiaio di legno, 2 pentolini di varie dimensioni e uno stampo. Per quanto riguarda gli stampi, si possono usare quelli grandi in legno da foderare poi con carta alimentare o quelli piccoli. Per il colore del sapone, è possibile prendere alcune spezie come lo zafferano e il curry per conferire il colore giallo mentre la cannella darà il beige e la paprika invece il rosa.



Il primo passo è ridurre le scaglie di sapone con un coltello, mettere il composto a bagnomaria e poi mescolare con un cucchiaio di legno. Il passaggio successivo è quello di aggiungere acqua un po’ alla volta sempre mescolando il tutto. Quindi, bisogna mettere l’olio vegetale e ancora mescolare. Definiti questi primi step, si può passare all’olio essenziale che va aggiunto come le eventuali sostanze coloranti. Ovviamente, sempre mescolare. A questo punto, è importante versare quanto ottenuto dalla lavorazione realizzata finora negli stampi ma solo quando il composto è ben denso. Quindi, è bene lasciare il sapone a riposo per circa 6 settimane. Finito questo tempo, il sapone è pronto all’uso.

