Da Sandrelli e Muti a Pambieri, Popolizio, Pennacchi e Venturiello. Tanti mostri sacri per il Tau

ANCONA - Pietre squadrate, calpestate per secoli dai nostri progenitori; colonne scanalate cui si sono appoggiati stanchi pellegrini; sedili di arenaria, sui quali i nostri antenati seguivano il teatro classico. Luoghi, che la moderna archeologia ha strappato alla terra e alla rovina, ora tornano a vivere, recuperando la funzione di siti in cui la comunità riconosce, in riti collettivi, la propria identità. Tau/Teatri Antichi Uniti è la manifestazione dell’Amat, che da 24 anni propone aree archeologiche per la rappresentazione di situazioni tramandate dalla civiltà che ci ha formato.



L’incipit

«Per sapere chi siamo, per alimentare una speranza nel futuro, dobbiamo sapere chi siamo stati». Così Piero Celani, neoeletto presidente dell’Amat, ha aperto ieri la presentazione della edizione numero 24 del Tau, sottolineando la ricaduta positiva, su turismo ed economia, di una rassegna che porta in scena ogni estate la voce e i miti degli antichi: nelle Marche, che il direttore di Amat ha definito, con la consueta visione, «un palcoscenico grande quanto l’intera regione». Sedici sono i Comuni aderenti: Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Cupra Marittima, Falerone, Fano, Macerata, Matelica, Monte Rinaldo, Osimo/Casenuove, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino Marche, Senigallia, Sirolo, Urbisaglia. Non hanno nascosto la loro soddisfazione gli amministratori locali delle 16 località, per un’iniziativa che, partita nel 1998 dall’anfiteatro di Urbisaglia, si è allargata anno dopo anno ai siti archeologici più prestigiosi della regione.

L’AperiTau

Negli ultimi anni, poi, alle rappresentazioni teatrali si è aggiunto l’“AperiTau”: prima di ogni spettacolo sotto le stelle, al tramonto, una visita guidata alle aree archeologiche, prima che si accendano i riflettori, permette agli spettatori di conoscerne la storia e la bellezza. Ed è stata annunciata la riapertura, il 1° agosto, del Museo Archeologico Oliveriano di Pesaro, new entry con il Parco Miralfiore, come pure il ritorno alla fruizione pubblica dell’area di Helvia Recina. «Guardare alla classicità serve a giudicare meglio il presente inquieto»: Gilberto Santini, che in qualità di direttore dell’Amat ha disegnato il cartellone dal 1° luglio all’8 agosto, ha dato le coordinate della stagione, osservando che «è tempo di placare la nostra inquietudine presente appoggiandoci sulle spalle dei giganti. Sono loro, da Omero a Sofolcle, da Euripide a Seneca, a darci le coordinate per comprendere l’essere umano». E tutte le proposte del panorama nazionale, assieme a quelle suggerite dalle compagnie locali, scandagliano l’epica e la tragedia classica. «Penelope, la gran donna dell’attesa astuta – ha continuato Santini – ricorre nei titoli, con Medea, Antigone, Lisistrata e l’amazzone Pentesilea». Ci piace pensare che la scelta dei testi segua il fil rouge femminile, così come quella delle interpreti, da Stefania Sandrelli a Ornella Muti, alle nostre Francesca Berardi e Isabella Carloni. Con loro, alcuni mostri sacri quali Giuseppe Pambieri, Massimo Popolizio, Andrea Pennacchi e Massimo Venturiello, assieme a Cesare Catà, Francesco Rapaccioni, Stefano Tosoni, Stefano De Bernardin, Giovanni Seneca e Lucilio Santoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA