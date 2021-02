Arriva la festa di San Valentino, abbondiamo con cuori e rose rosse

ANCONA - Si avvicina la festa di San Valentino. Ritornano prepotenti cuori e rose rosse, il fiore simbolo dell’amore. Antico sodalizio che risale alla leggenda di San Valentino. Il santo curava un giardino quando si accorse che una coppia di innamorati stava discutendo. Sentendosi in dovere di far finire la lite, raccolse una rosa rossa e posò il fiore tra le mani dei due ragazzi chiedendo ad entrambi di tenere lo stelo avendo cura che nessuno si potesse ferire con le spine. Proteggendo le dita dell’altro come le proprie, i due giovani ritrovarono l’intesa e qualche tempo dopo i due innamorati chiesero a Valentino di benedire la loro unione. E la rosa divenne il simbolo dell’amore.



Ma solo quella di colore rosso perché la gialla è espressione di amicizia. Anche il numero delle rose ha il suo significato. Con una sola, si comunica che è amore a prima vista, con 9 che la storia è quella della vita, mentre 10 rappresentano la perfezione. Con 11 rose si comunica: «sei l’unico tesoro al mondo che ho», con 12 che «non si vuole mai essere abbandonati» e con 13 che «la storia è una folle passione segreta». E se 15 rose formano un mazzo per «chiedere scusa per gli errori», 20 indicano un amore sincero, 33 un amore profondo e 100 la totale devozione. Comunque ci sono anche altre piante per comunicare la propria passione. Siccome le piante grasse hanno una vita lunga, offrirle esprime il desiderio di una relazione a lungo termine e regalare crisantemi gialli significa far sapere che si prova un ardente desiderio. L’ideale per un ammiratore segreto. Quanto alle orchidee, comunicano che si trova il partner molto seducente.



Disseminare rose in casa è un bel modo per creare un mood “San Valentino”. Nel bagno, c’è posto per delle roselline. Far fondere la saponetta di glicerina tagliata a pezzi a bagnomaria in un contenitore di vetro. Aggiungere un colorante rosso e qualche goccia di olio essenziale. Versare in un contenitore di plastica per ottenere uno strato di sapone.

Una volta solidificato, prendere uno stampino tondo, tipo quello per i biscotti, poggiare sulla superficie e raschiare. Per ottenere qualche petalo da aggiungere alla composizione, raschiare con un colpo secco.

Un altro luogo dove le rose sono benvenute è sulla porta, realizzando una corona fatta con i cartoni delle uova. Con le forbici ritagliare i quadratini che portano le uova e rifinirli fino ad ottenere una forma conica. A quel punto sul primo quadratino creare le forme di sei petali senza ritagliare la parte centrale; sul secondo ritagliarne cinque e da due quadratini ricavare due petali. Dipingerli. Dal pezzo con sei petali applicare la colla su ogni petalo e stringere fino a creare il bocciolo centrale. Sovrapporre e incollare il bocciolo sul pezzo da cinque, poi applicare gli altri due coni con due petali.

