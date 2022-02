L'ora della ripartenza per i locali delle Marche, tante serate all'insegna della buona musica e del divertimento

ANCONA - C’è tutta l’emozione di un nuovo inizio, anche se si tratta di poco più di un mese e mezzo di stop forzato. Ma è stata una sosta pesante, e il by night marchigiano ha voglia di tornare a prendere il volo. Tornano così in pieno spolvero quasi tutti i locali della nostra regione.



Alla Serra di Civitanova stasera una doppietta di ospiti per riprendere al meglio le serate più movimentate. La prima parte della serata, durante la cena, si intitola “Cuore matto” e vede protagonista la musica dei “That’s amore”, capitanati come sempre da Riccardo Foresi. Da Frank Sinatra a Dean Martin, ai classici della canzone napoletana, ai ritmi di Renzo Arbore fino ai brani più conosciuti di Michael Bublè. Nel dopo cena un graditissimo ritorno per il pubblico della Serra, dopo il successo della sua prima performance.

Ritorna in consolle EleNoir dj. Prima modella e poi ballerina Elenoir inizia la sua carriera da dj nel 2008 in Ucraina, il suo paese di nascita. La sua esperienza alla consolle attraversa tutta la ex Unione Sovietica fino ad arrivare nei fashion club europei e in particolare in Italia. Da anni è diventata punta di diamante degli eventi fashion milanesi alternando tour tra Europa e Dubai. A lei sarà affidata la consolle del dopo mezzanotte.

Domani Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per l’aperitivo o cena Maracanà. Torna domani anche il Brahma sempre a Civitanova. Serata che ha il sapore e l’emozione di un nuovo inizio che si intitola emblematicamente “Aprimi. Prego, accomodatevi e bentornati dove tutto ha inizio...”. Sempre a Civitanova al Donoma domani si riprende dopo la pausa imposta e si torna a ballare con il re-opening party Senorita, hip hop - reggaeton – rnb. Al Sottovento di Numana il sabato sempre effervescente con Movimenti Notturni che animeranno la cena spettacolo e dopocena. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino.

A San Benedetto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare. Al Miù di Marotta si ritorna finalmente a ballare dopo tanto tempo. “Welcome back” è il titolo della serata che parte con la cena spettacolo più 5 ambienti musicali per tutti i gusti. Ancora a Civitanova il weekend vede protagonista anche il Madeirinho, il ristorante del giocatore della Lube Simon. Latin Saturday Cena, spettacolo e dj Ristorante brasiliano.



Al Santa Monica di Ancona stasera cena con delitto “Chi troppo vuole nulla stringe”. Sei sospettati, ognuno con un possibile movente e un alibi tutt’altro che di ferro. Sarete voi a trarre le vostre conclusioni, sedendovi al tavolo e interpretando uno dei personaggi. Indagare, sospettare e bluffare: queste sono le chiavi che possono risolvere il caso. Per il vincitore: cena omaggio! Domani ’90 Special, il nuovo format pensato per rivivere tutta la magia dei favolosi anni 90, “Gira i dischi” Davide Domenella, lead vocal e vocalist Veronica Key.

