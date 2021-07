Riaprono le sale della Multiplex Giometti: i film tornano sul grande schermo. Nessun licenziamento, sconti per l'ingresso. Ecco fino a quando

ANCONA - Sorrisi, calici di prosecco e un pizzico di commozione, durante la conferenza stampa convocata per festeggiare la riapertura del Multiplex Giometti di Ancona, il primo cinema cittadino con le sue nove sale, chiuso da prima del lockdown di primavera scorsa. «Sì prova una certa emozione a rientrare in un cinema dopo quel che abbiamo passato», commenta la sindaca Mancinelli. «È un’altra bella ripartenza in questo periodo che viviamo un po’ con il cuore diviso: la speranza che l’epidemia sia alle spalle, il timore di un colpo di coda. Un momento da affrontare con tigna marchignola (i Giometti sono romagnoli, ma di casa nelle Marche, ndr). Vi auguro buon vento».



L’assessora regionale Giorgia Latini: «Aspettavamo da tanto questa riapertura. I cittadini senza la cultura e la socialità hanno sofferto. Sicuramente torneranno a riempire le sale. La nostra giunta si impegna ad aiutare il settore cinema, gli esercenti e la produzione. Abbiamo elaborato un piano per stanziare 16 milioni nei prossimi 7 anni».

I Giometti ci sono tutti. Il patriarca Giovanni, da settant’anni nel cinema, e nell’ultimo anno ha affrontato e sconfitto il Covid. «Ai miei figli ho sempre detto: se hai la bicicletta, pedala forte così da stare davanti. Prendi il vento in faccia, fai più fatica, ma ti diverti di più».



Eccoli i tre figli: Gianluca, l’amministratore del gruppo, Silvia, che si occupa della scelta dei film da programmare, e Massimiliano, il capo della comunicazione. A Massimiliano il Chiacchierone quasi su spezza la voce, appena prende la parola. «Scusate». Recupera veloce l’aplomb. «Riapriamo con tanto entusiasmo. Riapriamo adesso sebbene, come tutti sanno, l’estate sia bassa stagione per il cinema. Siamo il terzo gruppo italiano, con oltre il 5% del mercato. Il primo fra gli indipendenti. Il cinema è la nostra passione, la nostra vita. In questa struttura c’erano diversi interventi da fare, tante cose da sistemare dopo i nove anni della gestione Uci. Ora siamo in grado di accogliere al meglio il pubblico. La sala 1 (sede della conferenza, ndr) l’abbiamo rifatta tutta nuova. Con poltrone più grandi e comode e distanziate, e a ogni spettatore il suo tavolino per appoggiare gli effetti personali e anche una presa usb: per ricaricare il cellulare, non per tenerlo acceso durante la proiezione, eh Quanto al personale, abbiamo riassunto tutti, dopo un anno e mezzo di cassa integrazione. In inverno probabilmente procederemo a ulteriori assunzioni».

«La riapertura del Multiplex di Ancona - interviene Gino Sabatini di Cna Marche - è importante anche sotto il profilo economico, e per mantenere la coesione sociale. Il cinema anche nella nostra regione dà lavoro a tante persone. Le produzioni, dopo il lungo stop, hanno ripreso a pieno ritmo. Film di giovani talenti regionali, film di autori già affermati: Piccioni ha terminato ad Ascoli le riprese di L’ombra del Giorno. Questo cinema metterà a disposizione i suoi schermi perché il pubblico possa ammirare questi film”. Intanto, per favorire il ritorno in sala, la famiglia Giometti ha deciso di fissare il prezzo del biglietto a 5.50 euro, da oggi e fino al 6 luglio.

