Il re dei social Vacchi guest star a Civitanova, grande attesa per l'apertura del giardino del Mamamia a Senigallia

ANCONA - L’estate fa sentire la sua presenza e il by night marchigiano risponde presente con tanti locali che aprono le porte alla bella stagione. È questo il weekend di inaugurazione del giardino del Mamamia a Senigallia, vero punto di riferimento per la movida della nostra regione. Domani l’attesa apertura del giardino: 7 ambienti musicali, alternative music, 10mila mq open air.



A Civitanova, al Calamaretto domenica va in scena il White Party. L’iconico evento che segna l’inizio dell’estate. Basta vestirsi di bianco, e lasciarsi stupire. Special guest in consolle Tommy Vee. Tutti lo ricordano come protagonista del Grande Fratello 4 e indimenticabile è la love-story con una sua ex coinquilina Carolina Marconi che recentemente ha risentito, soggetta ultimamente a gravi problemi di salute. Al Donoma Club domani un guest molto atteso. Dopo aver scalato le classifiche sui social e averci ipnotizzato con i suoi balli. Per la prima volta al Donoma Club con la sua unica data italiana: Gianluca Vacchi. Ad accompagnare la notte anche la mitica voce di Thorn Thorn. Vacchi proprio recentemente è tornato agli onori delle cronache per una querelle con il fratello Bernardo. Quest’ultimo avrebbe infatti chiesto e ottenuto il pignoramento di 200mila euro in beni e diritti nei confronti della star dei social.

Alla Terrazza di San Benedetto: stasera Inaugurazione Venerdì Estate 2022. Primo evento reggaeton e latin urban della stagione. E come sempre la serata propone cena e musica. Domani l’evento chic clou della Riviera delle Palme. Domani al Mia di Porto Recanati Closing Party with Latin Power. Ultima notte in versione invernale. Musica reggaeton e latin house in sala centrale. People room con musica commerciale.



Al Miù di Marotta stasera Miutropoly. Città della Musica. Dalla cena alla colazione 6 ambienti musicali per tutti i gusti e tutte le danze. A San Benedetto del Tronto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare. Ancora domani appuntamento per il Jonathan Disco Beach San Benedetto del Tronto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi, dopocena: due aree musicali un unico grande divertimento. Sempre a San Benedetto del Tronto al Kontiki domani la cena dei single.

E’ l’occasione giusta per conoscere altre persone passare una serata in compagnia e chissà. Il regolamento della cena prevede la partecipazione di uomini e donne single accomunati dall’appartenenza alla stessa fascia di età. Da questo weekend ritorna il Madeira di Civitanova Marche. Pre disco. Club latino. Cena, spettacolo e dj. Ristorante brasiliano. L’unica churrascaria delle Marche. Rimanendo a Civitanova domani alle Dune il sabato con Movimenti Notturni. Cena spettacolo e dopocena discoteca. Tavolo social a cena insieme per fare nuove amicizie.

