Eros Ramazzotti ad Ancona con una super band per ​il “Vita ce n’è world tour”

ANCONA - È appena iniziata la seconda leg del “Vita ce n’è world tour” di Eros Ramazzotti. Dopo le date di Bolzano e Rimini, martedì 3 dicembre toccherà al PalaPrometeo di Ancona. Inizio spettacolo ore 21. Prevendite Ticketone.

Il “Vita ce n’è world tour” ha visto Eros Ramazzotti attraversare ancora una volta con grande successo l’Europa in estate e in questo inizio autunno. L’artista torna quindi di nuovo in Italia con gli ultimi appuntamenti, per poi volare negli States e in Sud America. Ciò che rendono unici i suoi spettacoli, è la straordianaria empatia che magicamente s’instaura tra artista e pubblico. Eros sa bene come toccare certe corde, e durante ogni concerto possono accadere cose inaspettate. Come addirittura una proposta di matrimonio in diretta sul palco, per altro successo già ad Ancona qualche anno fa. Ramazzotti conosce i suoi fan, e i suoi fan conoscono lui.

Una produzione internazionale, un allestimento innovativo, un’eccellenza italiana e una band incredibile per il tour prodotto da Radiorama, la storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Andrea Pieroni per Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim. Una incredibile impresa live, una grandiosa avventura durante la quale Eros porterà nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album “Vita ce n’è”. Oltre due ore di musica per un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato pagine di storia della musica leggera italiana. Brani che, nel tempo, sono riusciti a conquistare anche Paesi stranieri, dove Ramazzotti ha scalato le classifiche grazie anche numerose e prestigiose collaborazioni internazionali.

Il segreto del successo estero di Eros risiede anche nella scelta dei musicisti con cui da tempo ha deciso di condividere il palco. Infatti, oltre ai migliori strumentisti italiani, l’artista romano ha ricercato i più esperti musicisti a livello mondiale. Così ad accompagnarlo in scena ci saranno otto musicisti d’eccezione e due coristi per una produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (Sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles. Ad accompagnare la voce di Eros, Monica Hill e Giorgia Galassi (Cori).

