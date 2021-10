Profumi ed essenze autunnali per lei e per lui, l'ambra grigia è il top per la femme fatale

ANCONA - Con l’autunno, cambiano i colori, i sapori, i profumi. Cambia ciò che desideriamo per il nostro corpo: non solo abiti ma anche fragranze. Per questo autunno-inverno, saremo sommersi da odori delicati ma intensi al tempo stesso. Come l’ambra grigia per lei, femme fatale. Profumi spesso inebrianti e seducenti. Per lei e per lui. “Si punta sulla sensualità, sul sapore avvolgente: questa è la nuova tendenza”, afferma Elena Quercetti, responsabile assieme alle 4 sorelle del gruppo Galeazzi Naima ad Ancona. Ecco, allora, tutte le novità.



Intense e seducenti le fragranze. Si viaggia sui fioriti-floreali con gli aromi alla pesca, frutto della passione, agrumi ma anche rosa, orchidea, magnolia e gelsomino. Come sottofondo, fanno capolino il patchouli, gli aromi caldi, persistenti, il muschio. «E c’è l’ambra grigia, preparata in laboratorio», spiega Quercetti. Il segreto di questo new deal? «Sono tutte fragranze che toccano i feromoni e, dunque, sensuali e intriganti». Una tendenza sempre più diffusa, soprattutto tra le giovani e le giovanissime. Tra i brand più gettonati, in questi mesi che precedono il grande freddo, ci sono Narciso, Cloè, Dior, Chanel. Ma anche Gerlen e Rodriguez. E se il sensuale tout court viaggia in prima classe, l’altro filone che riscuote successo è quello legato ai profumi artistici: «Si tratta di essenze naturali come Tom Ford, Juliette, Has a Gun. Serge Lutens. Il costo? Dagli 80 ai 130 euro», fa sapere l’esperta.



E poi ci sono i brand esclusivi. I nomi? L’elenco è copioso ma non troppo. Già, perché i profumi di nicchia puntano su fragranze ricercate creando composizioni olfattive con ingredienti spesso rari. Tra i marchi più rinomati ci sono Jo Malone, che incarna di più il british style in tanti aromi da gustare, Jusbox, Estee Lauder. E ancora: Byredo, giovane brand con base a Stoccolma e Diptyque la cui tradizione affonda le radici nel 1961. L’esperta chiarisce i dettagli: “Si tratta di essenze che sono estratte con la concreta e cioè utilizzando il cuore degli ingredienti e non per distillazione e vengono filtrati da nasi profumieri”. Come dire: il top del top.



La sensualità è sempre dominante. La profumiera rilancia: «È ancora ambra grigia in prima linea ma stanno uscendo anche elisir maschili. Oggi, gli uomini vogliono profumi che restino impressi sul corpo». Uomini che amano le donne. I nuovi aromi, dunque, seducono, sono misteriosi, ricchi di sensualità. Tra i marchi più richiesti, il Tabacco Mandarin di Byredo, un mix avvolgente di mandarino, cumino, cuoio e tabacco, e l’Homme A La Rose, un’eau de parfum floreale legnoso che intreccia, per la prima volta, due specie di rose per un profumo maschile: l’assoluta di rosa centifolia di Grasse e l’essenza di rosa damascena della Bulgaria. Il tutto in un mix di pompelmo, legni ambrati e salvia della Francia.

