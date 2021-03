Le tante linee colorate che collegano i pianeti, decisive le distanze angolari nel cerchio dello zodiaco

ANCONA - Avvicinandosi all’Astrologia si capisce subito che non è una semplicistica lettura di un solo pianeta in una data posizione nel nostro segno. La settimana scorsa abbiamo parlato delle case del Tema Natale, ovvero dei settori della vita in cui si manifestano le energie dei pianeti, questa settimana parliamo degli aspetti. Spiegherò che cosa significa avere “Saturno contro” per citare il noto film di Özpetek, che poi vuol dire averlo in un aspetto “disarmonico”.

Gli aspetti possono essere considerati come dei fili – le linee colorate rosse, blu e verdi – che collegano tra loro i diversi pianeti del Tema Natale, creando così uno scambio di energie. Nell’individuarli, si tiene conto delle distanze angolari nel cerchio dello zodiaco tra i diversi pianeti anche delle interazioni con Ascendente, Medio Cielo, Discendente e Fondo Cielo.



Gli aspetti, dunque, vengono individuati dividendo i 360 gradi del cerchio dello zodiaco e il loro significato e si basa dal simbolismo tradizionale dei numeri 1, 2, 3 e 4. Il numero 1 esprime l’unicità di ogni essere e, di conseguenza, due pianeti in congiunzione divengono uno solo e rappresentano un blocco unico. Il numero 2 è la divisione dell’uno in due diverse polarità che comporta una certa tensione tra gli opposti (un tira da una parte e uno dall’altra). Il numero 3 simboleggia uno sforzo creativo: tesi e antitesi che sfociano in una nuova sintesi che porta alla perfezione. Il numero 4 rappresenta la materia, composta dai 4 elementi ed è rappresentata da un quadrato in cui ogni lato ostacola l’altro, incapace di cedere. In Astrologia le suddivisioni del cerchio dello Zodiaco a 2 e a 4 vengono considerate disarmoniche mentre quelle a 3 e a 6 sono considerate armoniche.

Gli aspetti armonici creano un rapporto facile tra i pianeti ed esprimono capacità innate su cui l’individuo può contare ma che deve imparare a utilizzare per non sprecarle. Gli aspetti disarmonici, invece, tendono a creare delle difficoltà che possono trasformarsi in grandi conquiste. Con il termine “armonico” e “disarmonico”, non stiamo dando una connotazione di positivo o negativo ma, semplicemente, di maggiore o minore facilità a integrare un certo tipo di energia. Infatti, capita spesso di vedere che se il Tema Natale ha solo aspetti armoniosi, la persona può avere un grande potenziale ma, in molti casi, può rischiare di “riposare sugli allori” e quindi di mancare di stimoli per realizzarsi, mentre persone con molti aspetti disarmonici ottengono risultati molto importanti. Non si tratta quindi di giudizi di valore sulla persona. Semplicemente, si tratta di limiti e di opportunità che possiamo imparare a comprendere, per superarle e realizzarci.



La congiunzione (0 gradi) è l’aspetto più potente, perché combina due pianeti che divengono un’unità. L’opposizione (180 gradi) è un aspetto estremamente potente che pone i due pianeti l’uno di fronte all’altro, come in un duello. Ha un effetto piuttosto motivante e stimolante. Il trigono (120 gradi) si genera tra pianeti che si trovano in segni dello stesso elemento (per esempio: Fuoco-Fuoco) quindi, lavorano insieme in modo complementare rafforzando nostri talenti naturali. Il Quadrato (90 gradi) crea attriti tra due pianeti che generalmente si trovano in due elementi disarmonici (per esempio: Fuoco-Acqua). La sfida, consiste nel cercare di liberare due forze che si muovono in direzioni diverse, per costruire una nuova struttura. Il sestile (60 gradi) mette in relazione pianeti che si trovano in elementi affini (per esempio: Aria-Fuoco) e perciò, tendono a combinare armoniosamente le loro inclinazioni e a rinforzarsi.

