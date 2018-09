Laura Pausini fa tappa al PalaPrometeo con il “Worldwide Tour 2018”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L’attesa è finita. La regina del pop è arrivata. Laura Pausini questa sera si esibirà al PalaPrometo di Ancona (ore 21) per la tappa marchigiana del suo “Worldwide Tour 2018”. Il treno di concerti segue, infatti, la release mondiale di “Fatti sentire”, l’ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music, già certificato disco di platino e che contiene anche “E.STA.A.TE” il nuovo singolo che ha già conquistato le radio. Dopo il grande avvio al Circo Massimo in due serate storiche per la musica italiana e il successo del tour che dal Nord al Sud America ha registrato quasi tutti sold out, la cantante italiana più amata nel mondo è torna a casa per una lunga serie di live. Ben ventisei, per l’esattezza. E la data anconetana arriva subito dopo la quaterna di Milano.Quattro live di oltre due ore e mezza di musica tra geyser, fontane luminose, coriandoli e streamers, in cui Laura Pausini ha incantato il pubblico milanese con i brani tratti da “Fatti sentire”, il suo ultimo album di inediti pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo e i suoi indimenticabili successi. «In quest’ultimo tour ci sono dei momenti dove esprimo la mia rabbia e dove mi sento più sicura di me - ha raccontato l’artista - ma ci sono anche tante canzoni dove traspare la mia fragilità». Undici album di inediti in 25 anni di carriera, due album di cover, due raccolte e tre dal vivo. Una carriera costruita sui più grandi palchi del mondo, e che le consente di realizzare oggi concerti che raccontano l’intensità di un lungo percorso artistico.