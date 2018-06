Laura Pausini ad Ancona il 15 settembre: ecco come poter acquistare i biglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Appuntamento per il 15 settembre. Laura Pausini ha scelto anche Ancona come tappa del suo World Wide Tour che inizierà il prossimo 21 luglio con un grande e atteso appuntamento al Circo Massimo. Sarà la prima donna in assoluto ad esibirsi all’interno del sito romano. Il bis, il 22 luglio quindi via in varie città degli Stati Uniti e dell’America Latina. L’8 settembre il ritorno in Italia al Forum di Assago e il prosieguo del tour nelle maggiori città del paese. Sabato 15 settembre la cantante porterà il suo nuovo album al PalaPrometeo con i biglietti in vendita sui circuiti online dalle 11 del prossimo 28 giugno. Per l’acquisto nei punti vendita fisici sarà necessario aspettare le 11 del 5 luglio. L’attesa, però, non è prevista per i fan iscritti al sito laura4U.com che potranno entrare in possesso del biglietto con una prevendita speciale, già aperta e fruibile attraverso la pagina web dedicata al fan club della Pausini.