Palazzo Ferretti sede del Museo archeologico delle Marche fulcro del cuore antico di Ancona, i risultati delle ricerche illustrati alla presenza di Gallo

ANCONA - Lo stemma dei Ferretti, una delle famiglie nobiliari più insigni di Ancona, è stato recentemente restaurato e restituito all’originario decoro. Ora è tornato, collocato nella terrazza di Palazzo Ferretti, dal 1958 sede del Museo archeologico nazionale delle Marche. Idealmente veglia sullo sviluppo di un progetto di valorizzazione dell’edificio cinquecentesco, nel maggio scorso affidato al Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II.

«Per fare di questo museo un polo espositivo – aveva detto alla firma della convenzione il direttore dei Musei della regione, Luigi Gallo - in cui lo splendore degli ambienti dialoghi con la collezione di reperti, mi è sembrato improrogabile un approfondimento della conoscenza del manufatto. In accordo con la direttrice del Museo Nicoletta Frapiccini, con la Soprintendenza e con il Segretariato regionale del Mic nelle Marche, la ricerca è stata condotta da un centro specifico, selezionato allo scopo, la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’ateneo partenopeo, diretto dalla professoressa Renata Picone».



Le ricerche

I risultati di una prima tranche di ricerche erano stati presentati nel settembre scorso. Un pool di ricercatori, tra cui gli architetti Luigi Veronese, Ersilia Fiore, Sara Iaccarino e Luigi Cappelli, aveva illustrato i risultati della campagna diagnostica, condotta confrontando bibliografia, iconografia, cartografia e documenti di archivio con i dati ottenuti da rilievo geometrico e materico, tramite strumentazione digitale innovativa. I dati erano relativi all’analisi dello stato attuale della costruzione, le conseguenze delle vicende storiche, che ne hanno progressivamente modificato l’assetto: dalla fondazione cinquecentesca, su disegni di Antonio da Sangallo il Giovane e di Pellegrino Tibaldi, alla ristrutturazione settecentesca su progetto di Luigi Vanvitelli, al recupero postbellico, con l’allargamento realizzato sulle rovine dell’adiacente convento dei Carmelitani Scalzi. «Le ricerche hanno messo in luce aspetti strutturali e architettonici – aveva commentato il direttore Gallo - che permetteranno di fare di questo museo un luogo in cui l’antichità parla al visitatore con strumenti all’avanguardia».



La seconda fase

I risultati della seconda fase di studi, con l’individuazione delle metodologie per interventi di restauro architettonico e messa in sicurezza, nonché per il miglioramento della fruizione, saranno presentati mercoledì 23 febbraio alle 11,30 all’auditorium del Museo archeologico nazionale delle Marche. Interverranno il direttore dei Musei delle Marche, dottor Luigi Gallo, l’architetto Cecilia Carlorosi, soprintendente ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, e la direttrice della Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, professoressa Renata Picone. Saranno illustrate le linee guida e gli studi metodologici eseguiti per il restauro, la conservazione e la fruizione ampliata: analisi preliminari indispensabili per ogni futuro intervento sul monumento, fulcro del cuore antico della città, all’ombra della Cattedrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA