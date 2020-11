Zoom sull'arte con il direttore del Museo Egizio su rivoluzione digitale e umanesimo

ANCONA - Il calendario di incontri online con istituzioni di rilievo internazionale organizzato dal Museo Omero per raccontare l’arte e l’archeologia dall’antichità ad oggi, è giunto al suo penultimo appuntamento. Mercoledì 4 novembre, alle ore 18 Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, parlerà di Rivoluzione digitale e Umanesimo. Greco è direttore del Museo Egizio dal 2014. Ha guidato e diretto il progetto di ri-funzionalizzazione, il rinnovo dell’allestimento e del percorso espositivo, concluso il 31 marzo 2015, che ha portato alla trasformazione dell’Egizio, da museo antiquario a museo archeologico. Formatosi principalmente in Olanda, è un egittologo con una grande esperienza in ambito museale. La partecipazione sulla piattaforma web Zoom è gratuita e a numero chiuso: occorre prenotarsi via mail all’indirizzo conferenze@museoomero.it , altrimenti sarà possibile seguire la diretta via streaming sulla pagina Facebook del Museo Omero. L’invito a partecipare è rivolto agli operatori, agli studiosi e a tutti coloro che amano l’arte e i luoghi della cultura, per mettere a fuoco alcuni temi che appassionano chi è spinto dall’interesse e dalla curiosità intellettuale. L’incontro sarà dalle 18 alle 19.30. L’ultimo appuntamento mercoledì 18 novembre sarà a cura di Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta.

