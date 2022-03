L'olio di enotera più conosciuto come olio delle donne un vero elisir per la pelle, tutti i consigli su come usarlo

ANCONA - Un olio naturale, poco noto ma importante per la bellezza. È l’olio di enotera, chiamato anche olio di enagra ma più conosciuto come olio delle donne. Viene ricavato dai semi dell’Oenothera Biennis, tipica dei luoghi aridi e sabbiosi, originaria del Nord America ma ormai diffusa in tutta Europa. Il rimedio oleoso è un vero e proprio elisir per la salute e la bellezza delle signore. La pianta, infatti, ha un prezioso principio attivo, noto come omega 6. Questo elemento conferisce alla pianta importanti virtù terapeutiche nei confronti di patologie cutanee ma viene anche impiegato per trattare il sistema ormonale femminile.



Cosa è

È un olio dalle mille proprietà, già usato dagli antichi. È composto da tre diversi acidi grassi che lo rendono molto utile: l’acido linoleico doppiamente insaturo essenziale, uno degli acidi grassi omega 6, l’acido gamma linolenico, un triplo acido grasso insaturo omega 6 e l’acido oleico. La presenza dell’acido gamma linolenico lo rende top per la bellezza della pelle, una manna dal cielo. Studi scientifici dimostrano che l’assunzione orale di Omega 6 migliora visibilmente la stato della pelle secca nelle persone, per esempio, che soffrono di eczema. Donne, siete avvisate.



L’olio “in rosa”

La soluzione oleosa che si ricava da questa pianta è un alleato per il benessere femminile perché, per esempio, allieva i disturbi premestruali, aiuta le donne in menopausa riducendo le vampate di calore, facilita il travaglio. Ma, soprattutto, è un discreto, per alcuni davvero potente, rimedio antiage: applicato su pelli mature dona elasticità e idratazione grazie ad un particolare processo di ricostruzione del film idrolipidico della cute. E svolge anche un’azione antiossidante nella lotta contro i radicali liberi. Benefici, poi, si contano anche per i capelli che li rende forti, sani e rigogliosi favorendone la crescita e irrobustendo il fusto pilifero.



I benefici

La scienza aiuta la comprensione. L’olio di enotera contiene questo acido grasso che ha dimostrato di produrre un miglioramento del contenuto lipidico, dell’idratazione, degli arrossamenti e del ridimensionamento del tessuto cutaneo. Il prodotto, poi, penetra in modo efficace nella pelle e riesce a ridurre l’attività cinetica delle cellule svolgendo un effetto stabilizzante sulla barriera dello strato corneo. Quanto ai benefici antiaging, vale la pena sottolineare che, somministrato oralmente, questo olio ha migliorato l’aspetto generale della pelle in uno studio di 12 settimane su 22 adulti sani. In particolare, ha aumentato l’idratazione, l’elasticità e la compattezza della pelle diminuendo quindi le rughe. Secondo lo studio, l’acido gamma linolenico è necessario per la struttura e le funzioni della pelle. Poiché l’epidermide non è in grado di produrre l’acido da sola, i ricercatori sostengono che l’assunzione di olio di enotera, ricco di questo acido, contribuisca a mantenere la pelle sana.

