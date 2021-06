Riaprono i Multiplex Giometti, il 30 tocca al cinema di Ancona alla Baraccola, il 7 luglio a quello di Pesaro, i primi film sono gratis

ANCONA - Se ne vociferava da parecchie settimane, ora finalmente la notizia attesa dai cinefili anconetani è ufficiale. Domani tornerà operativo il Multiplex della Baraccola, aperto dalla famiglia Giometti nel dicembre 2007, gestito dal gruppo Uci dal 2011 al 2020, e dal febbraio dell’anno scorso chiuso. “La famiglia Giometti riporta il cinema nelle Marche”. Un pezzo alla volta. La prossima Giometti struttura a riaprire sarà quella pesarese (il 7 luglio), le altre sale seguiranno a ruota, tutte saranno attive per la fine d’agosto e l’avvio della nuova stagione cinematografica.

La riapertura della Baraccola sarà illustrata nei dettagli durante la conferenza stampa convocata per mercoledì mattina. Parteciperemo e daremo conto di tutte le novità nella gestione. Per intanto, ecco i titoli dei due film che segneranno la ripresa dell’attività. “Crudelia” di Craig Gillespie, origin story d’una delle più temibili cattive di casa Disney. Crudelia De Mon è interpretata da Emma Stone. L’altro film è “Spirit - Il ribelle”, animazione targata Drwamworks, sequel di “Spirit - Cavallo selvaggio”. Mentre giovedì debutteranno l’horror d’autore “A Quiet Place 2”, il cartoon “Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga”, il fantascientifico italiano “La terra dei figli” (regia di Claudio Cupellini) e il thriller “Io sono nessuno”. Le proiezione di mercoledì sono gratuite, ma i posti per ovvio motivo contingentati. Serve la prenotazione: sul sito Giomettirealestatecinema.it, esiste anche la app Giometti sia per Android sia per iOS. «Giometti Cinema assicura ai suoi ospiti il pieno rispetto delle norme di sicurezza».

