Le compositrici e Maria Montessori. Alle Muse tornano i concerti animati

ANCONA - Domenica alle ore 11 nella sala del Ridotto del Teatro delle Muse, ritornano “I concerti animati“. “Posso suonare da sola? Le compositrici e Maria Montessori”, il titolo della seconda puntata di questa rassegna organizzata da anni dall’Associazione Anspi ZonaMusica di Ancona che, questa volta, farà capolino nella vita della grande didatta Maria Montessori, donna che ha rivoluzionato la pedagogia nell’educazione infantile ed il cui metodo è diffuso in tutto il mondo. Punto di forza dei concerti è sapere raccontare la musica colta in maniera accattivante ai più piccoli, filtrandola ed adattandola alle loro fresche e giovani menti, capaci di cogliere l’inaspettato e ciò che vi è di più puro nella musica.

Domenica, in particolare, con il patrocinio della Fondazione Chiaravalle Montessori, verrà reso partecipe il pubblico, specie i bambini e i ragazzi, dello straordinario operato di questa scienziata, nell’anno del suo 150° anniversario della nascita. Verrà celebrerà la sua vita, la sua filosofia e la sua straordinaria opera di didatta, con un viaggio attraverso i continenti dove lei stessa ha viaggiato. Il mezzo sarà la musica di altre donne che come mestiere hanno fatto o fanno le compositrici: tramite le loro opere si entrerà nelle loro vite, incentivando l’ascolto nei bambini e sottolineando, per gli adulti che li accompagneranno, il valore delle loro musiche, spesso sconosciute. La parte musicale è a cura dell’Ensemble di Flauti Image composto da Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Troiani e Vilma Campitelli, mentre l’animazione teatrale è affidata all’attrice Melissa Conigli. Biglietti presso Biglietteria Teatro delle Muse: 07152525 biglietteria@teatrodellemuse.org Info: www.zonamusicancona.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA