Miss Italia, per l'anconetana Glelany il sogno finisce alla selezione della finalissima

ANCONA - Il sogno di Miss Marche, Glelany Cavalcante, di diventare Miss Italia è svanito nel corso della finalissima svoltasi stasera nel centro congressi multimediale dell’hotel Crowne Plaza Rome St. Peter's. La ventottenne rappresentante della nostra regione, nata in Brasile da genitori italiani, residente ad Ancona da poco tempo dopo aver vissuto per diversi anni a Civitanova Marche, non ha superato la selezione che ha ridotto il numero delle finaliste da ventuno a tre.

Un'eliminazione nonostante il suo esordio nella serata con una frase che la rappresentava («Finchè tutte noi donne non saremo libere, nessuna di noi lo sarà») avesse suscitato particolare ammirazione da parte dei giurati Massimo Boldi, Fioretta Mari e Francesca Manzini. Glelany Cavalcante ha però conquistato anche la fascia nazionale di Miss Simpatia 2022 con la quale avrà risalto in molte occasioni di rilievo pubblico.