Miss Reginetta d'Italia, fasce per due ragazze marchigiane

ANCONA - Due fasce per le Marche alla finale nazionale del concorso di bellezza Miss Reginetta d’Italia 2020 che si è svolta l’altra sera a Chianciano Terme. Aurora Pasquali, 19 anni di Monte Urano, si è aggiudicata la fascia “Ciao Donna”, mentre Valentina Lise, 17 anni di Ancona, quella “Trecentotrenta” della famosa azienda di scarpe giovani. Le due ragazze marchigiane erano approdate alla finalissima dopom una serie di selezioni nella nostra regione curate da Radio Arancia.

La vittoria è andata a Elisa Crocchianti , 20 anni, di Roma, lunghi capelli biondi, brillanti occhi scuri e un sorriso splendente, con la sua raffinata bellezza ha conquistato l’ambita corona. Studentessa di scienze motorie e ballerina agonista di balli sudamericani, con il sogno di fare l’indossatrice è stata incoronata a Chianciano Terme nel suggestivo palcoscenico naturale del Parco termale di Acqua Santa da Valeria Marini, Nicole Barbagallo Miss Reginetta 2019 e da Beppe Convertini. A decretare il verdetto finale, nelle serate condotte da Jo Squillo, un’attenta e illustre giuria composta da Valeria Marini, Tiberio Timperi, Claudio Lauretta, Vince Tempera, Moreno Merlo, Mirka Cesari, Beppe Convertini, Bicio, Veronica Lepri e Sandra Milo che ha ricordato Fellini nel centenario della sua nascita proprio nella storica location del set di “8 e ½” il Parco Termale Acqua Santa di Chianciano Terme. «Federico era un uomo molto spirituale, questo nessuno l’ha mai detto – ha raccontato Sanda Milo reduce dal red carpet del Festival di Venezia –. È stato ed è il regista più grande del mondo, ha saputo trasfigurare la realtà raccontando l’umanità, anche la più debole e la più fragile, apparentemente la peggiore, in maniera fantastica, cogliendo sempre l’aspetto più umano e dolce di ciascuno di noi». La Milo, accompagnata dalle finaliste di Miss Reginetta d’Italia, ha voluto omaggiarlo con una visita alla mostra fotografica a lui dedicata “Chianciano, le Terme nella magia del cinema di Fellini”.

Nella serata finale show di Valeria Marini con la sua canzone di successo dell'estate 2020 "Boom" dedicata proprio alle donne, in un trascinate ballo collettivo con le 64 finaliste di Miss Reginetta d'Italia. Le intense emozioni delle serate finali di Miss Reginetta d'Italia potranno essere rivissute in televisione a fine settembre su Rete 4, Tg com24 e su Class Tv Moda.