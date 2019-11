Mika, esplosione di energia e colori Il Revelation Tour incanta Ancona

ANCONA - Dopo il debutto di Torino, il “Revelation Tour” di Mika fa tappa ad Ancona. Il PalaPrometeo ieri sera ha accolto l’artista con grande calore ed entusiasmo. Il boato degli oltre tremila ha dato il via a uno spettacolo in cui la staticità delle strutture in acciaio è stata fatta a pezzi dall’uragano con i boccoli in testa. Esplosivo come non mai, Mika si è fatto pervadere dall’energia del suo pubblico, e lo ha ripagato con una performance di assoluto livello. I brani dell’ultimo disco sono stati ben miscelati con i successi che l’hanno reso noto in tutto il mondo.



Un setting del tutto nuovo, con una scenografia che riesce a rendere intimo anche un palasport. Sembrava di stare dentro un’immensa installazione d’arte, con illustrazioni e foto sospese in aria. Al centro lui, il folletto del pop, elegante e casual allo stesso tempo. Con quel carisma fatto di energia travolgente e delicatezza. Un perfetto equilibrio emerso nello spettacolo che ha saputo alternare le hit più ballabili e irresistibili alle ballads. Mika è un istrione senza mai esagerare. Uno di quegli artisti che può andar bene per tutte le stagioni.

Mika è il suo concerto e il suo concerto è Mika. Fusi in una simbiosi di colori ed emozioni. Per tutto lo spettacolo l’artista ha cercato il contatto con il pubblico, perché è anche da lì che gli arriva quella straordinaria botta di adrenalina che l’ha fatto saltare e correre per due ore di seguito. Più che un frontman un vero performer, che ha saputo dare un significato vero al termine “entertainment”

Ultimo aggiornamento: 10:47

