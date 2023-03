ANCONA - Enrico Melozzi torna sulle scene dopo il successo a Sanremo 2023, che lo ha visto direttore d’orchestra di Maneskin, Mr Rain e Gianluca Grignani fra i tanti. L’eclettico polistrumentista e direttore d’orchestra abruzzese sarà ad Ancona domenica, 5 marzo, alle ore 18 presso il Magazzino Tabacchi della Mole, in occasione di “Prima Scena” (festival europeo della scenografia).

Un concerto che si prospetta straordinario a cominciare dal fil rouge principale: i festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno di Dante Ferretti, scenografo tre volte premio Oscar e direttore artistico del festival. Per l’occasione, infatti, Melozzi sarà protagonista dell’evento “Buon Compleanno Dante” insieme alla sua compagine sinfonica, l’Orchestra Notturna Clandestina.



L’omaggio a Ferretti



Domenica Melozzi accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale inedito con chiari riferimenti al mondo cinematografico. «Si tratta di brani che esprimono maggiormente il bisogno di tornare alle mie origini, alla musica sinfonica e alla musica lirica, alla musica che mi dà linfa vitale – svela il direttore d’orchestra –. Per questo concerto nello specifico abbiamo aggiunto in scaletta un brano di Nino Rota tratto da “Prove d’orchestra”, film magistrale di Federico Fellini a cui ha partecipato come scenografo il grande Maestro che andremo a festeggiare. Questo sarà il nostro omaggio diretto a Dante Ferretti». Nello spazio del concerto, verrà anche allestita una mostra con riproduzioni di grande formato di opere inedite di Ferretti, concesse per l’occasione. I biglietti sono in prevendita su ciaotickets.com e disponibili presso la sede del concerto, a partire dalle ore 17.



L’unica data nelle Marche



La data sarà l’unico appuntamento marchigiano per Enrico Melozzi, che promette coinvolgimento, passione ed emozione sul palco. «Sono onorato di esibirmi di fronte al pubblico marchigiano, un pubblico intelligente che sono certo risponderà con un calore enorme – sottolinea il direttore d’orchestra abruzzese –. D’altronde non posso aspettarmi altro da persone che hanno saputo difendere nel corso degli anni i propri teatri, dalle piccole bomboniere a quelli più grandi, cercando di conservarne la funzione pubblico-sociale».



Musica e cinema





I compositori Bernard Herrmann e Nino Rota sono due riferimenti cinematografici che Enrico Melozzi ha voluto inserire nella scaletta del concerto anconetano. Ma qual è il rapporto della musica oggi con i film e gli spettacoli teatrali? «La musica assume un’importanza enorme, quando il drammaturgo e il regista capiscono il reale potere della stessa. Negli ultimi anni purtroppo, a giudicare da alcune tendenze del cinema italiano, si intuisce come pochi abbiano realmente compreso il peso della musica e quanto si possa fare se si coinvolgono il musicista o l’orchestra giusti, per realizzare una colonna sonora. Nell’ultimo ventennio c’è una tendenza a ridurre al minimo essenziale la musica, per il timore che questa possa coprire l’immagine. I grandi registi del passato non temevano questo confronto».

Parte da Ancona la prima tappa di Prima Scena, festival europeo della scenografia per la direzione artistica del Premio Oscar Dante Ferretti e parte del brand Scenaria. Auditorium della Mole, Museo Omero e Magazzino Tabacchi della Mole saranno le tre location che ospiteranno gli eventi anconetani, che si apriranno oggi, 4 marzo, con una conferenza con Dante Ferretti, il quale descriverà la storia dei suoi bozzetti. Per l’occasione Ferretti dialogherà con i conduttori di “Hollywood Party” Alessandro Boschi ed Enrico Magrelli di Rai Radio 3. Ingresso gratuito. La festa di compleanno del Maestro, intitolata “Buon Compleanno Dante” sarà domenica alle 18 al Magazzino Tabacchi della Mole.