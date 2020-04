Mazzei da casa ad Ancona torna con la sua musica: ​«In attesa, canto l'amore»

ANCONA - Una manciata di nuovi brani e l’inevitabile riflessione sul momento storico che si sta attraversando. Il cantautore Raffaele Mazzei torna a far ascoltare la sua musica dopo la pubblicazione dell’ultimo Ep “Canzoni della costa dell’Est”. Raffaele cita Massimo Recalcati, secondo cui nella voce c’è il corpo, la presenza umana.

«Non può essere altrimenti – spiega l’artista – ed è in questo che noi percepiamo l’esistenza stessa. Per un cantautore, non potersi esibire dal vivo è la mancanza di una parte fondamentale della propria espressione». Così non resta che affidarsi alle piattaforme digitali e alla rete. «Ho anch’io abbracciato questi mezzi – continua Raffaele – e proprio durante questi giorni di isolamento ho registrato un brano inedito posizionando alcune telecamere all’interno della stanza. Poi ho consegnato tutto ad un videomaker che ha montato le immagini, facendone un video. Il brano è online e ha già raggiunto un migliaio di visualizzazioni. Si chiama “In attesa” e parla proprio dell’amore al tempo del Covid».

Viene da sé chiedersi se, dopo tutto quello che sta accadendo, la dimensione digitale possa andare ad occupare una parte ancora maggiore della nostra quotidianità. «Se parliamo di arte, niente potrà sostituire il contatto visivo e fisico di chi va ad assistere ad un concerto – afferma il cantautore – nessuna immagine potrà avere un effetto più diretto della vicinanza fisica che si crea durante uno spettacolo».

Quasi fossero state intuizioni premonitrici, le canzoni di Raffaele Mazzei hanno anticipato, in qualche modo, le sensazioni e i pensieri che tutti affrontano in questi giorni di isolamento e distanziamento sociale. Prima del lockdown Raffaele ha pubblicato due brani: “Mi dispiace, perdonami” e “L’amore si sente”. «Inaspettatamente mi sono trovato con queste due canzoni dai temi attualissimi – racconta Raffaele – in cui il senso finale è quello di una profonda introspezione, un confronto verso l’interno che dovremmo fare per migliorare il rapporto con noi stessi e con il mondo attorno a noi. L’invito è ampliare la nostra stessa coscienza per permetterci di fare delle scelte importanti». Molti artisti, in questo momento, si interrogano su come cambieranno i rapporti interpersonali dopo questa esperienza. E se tutto tornerà come prima. «Ecco, questa è la mia paura – confessa Mazzei – ovvero che tutto torni tragicamente come era prima. Perchè non è che fossimo in una bella situazione sociale. Le ingiustizie, lo sfruttamento sconsiderato del pianeta, sono tutti atteggiamenti che dobbiamo superare. Ma difficilmente l’uomo impara dalla storia. Anzi, non accade mai».

Raffaele Mazzei nasce a Trento, e da ragazzo segue la sua famiglia nei tanti spostamenti dovuti al lavoro del padre. L'incontro con la musica a Genova, la città più musicale d'Italia. Inevitabile il contatto con la scuola genovese. «Ricordo ancora l'odore del mare che entrava dalle finestre aperte sul porto – racconta – in quel periodo De Andrè è stato l'artista che, ovviamente, mi ha più influenzato». Poi l'arrivo ad Ancona. «Ho scelto io di rimanere qua – dice - sarei potuto andare ovunque, ma Ancona mi ha stregato. Mi ha tenuto agganciato per il resto della mia vita. E mi sento legato a questa città come se ci fossi nato». È qui, infatti, che Raffaele ha cominciato a comporre brani che, per la loro bellezza, sono stati ripresi anche da artisti di fama nazionale. "Costa dell'Est" ad esempio, è stata portata al successo da I Nomadi e ripubblicata in varie versioni.