ANCONA - Fine settimana di metà settembre con ancora tantissimi appuntamenti nelle varie location marchigiane sotto le stelle ancora tutte aperte tempo permettendo. Apertura d’obbligo per i Bagni Andrea di San Benedetto, oltre 30 anni di storia ormai un’istituzione. E domani andranno in scena i leggendari Oscar Bagni Andrea, giunti ormai alla 35esima edizione, appuntamento istituzionale del by night di fine estate. Madrina speciale della serata la Valeria Marini nazionale, che consegnerà le tanto ambite statuette ai personaggi che più si sono distinti nell’estate 2022.

Il doppio evento



Ultimo venerdì dell’estate con doppio appuntamento come di consueto allo Shada di Civitanova: cena spettacolo & dopocena con i resident dj in consolle Aldo Ascani (che è anche direttore artistico) e Fabrizio Breviglieri. Sarà un fantasioso e ammaliante percorso musicale dalle melodie più soft fino ai brani più energizzanti per tutta la notte. A seguire “Icona 2000”, preparatevi a fare un viaggio nel tempo, bentornati nei vostri anni più felici, gli anni 2000. In consolle Mattia e Gianmaria Ascani. Domani Vidaloca, il format più ballato della penisola torna a Civitanova, pronto ad infuocare la dance floor. “Mami no te pierdas #VidaLoca. “Domenica finale” è il titolo del pranzo spettacolo che vedrà in consolle dj Alessandrino e Oriano. Il Calamaretto a Civitanova stasera propone musica live con Ettore e Piero dei Talk Radio. Domani “Magic Saturday” cena e dopocena con dj Francesco Campetella. Al Mamamia di Senigallia domani chiusura del giardino. Alla Terrazza di San Benedetto: stasera Hola Chica, La Noche Scabrosa. La serata più provocante dell’estate 2022. Animazione: Hola Chica Staff. Domani Bombonera Party, il party più esplosivo dell’estate. Presso l’adiacente ristorante Harena, il sabato va in scena la cena spettacolo anche per i clienti della Terrazza. Stasera al Miù di Marotta Miutropoly. Domani special guest Baby Gang. Salendo più a nord, allo Chalet del Mar di Fano Extreme Closing Party. Cena con Matteo Pietrelli e Alex F. Dopocena reggaeton, dembow e latin house Dj: Nicolò Ricci Performance: Carmelo Garro.



Il closing party



Domani Closing Party Summer 2022 Club Tropicana. Dj Alessandro Pedinelli. Voce Alex Testi. Al Le Gall di Porto San Giorgio domani Extra Date Señorita, il party dedicato alla musica più caliente. Mentre al Jonathan di San Benedetto domani cena e dopocena. Al Kontiki di San Benedetto domani Starlight dinner + disco. E sempre a San Benedetto, ma stavolta al Geko, domani Riciclati Party. Tornando a Civitanova al Madeira stasera Maracaibo party. Evento firmato Eventi Divertenti. Cena spettacolo italo brasiliana e a seguire opening party dj set e live performers. Per chi segue i latini invece, è già riaperto il complesso del ballo a Colbuccaro di Corridonia Samanà-Ciao Ciao-Minuit.