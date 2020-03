Marco Masini, tour rinviato a settembre. Ma per l'appuntamento di Ancona non c'è ancora una data

A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il tour teatrale di Marco Masini, inizialmente previsto per questa primavera.

Il tour avrà quindi inizio il 20 settembre, con l’imperdibile appuntamento all’Arena di Verona insieme ad amici e colleghi, per poi proseguire nei principali teatri italiani ed europei.

Queste le nuove date del tour teatrale:

24 settembre – FIRENZE – Teatro Verdi (SOLD OUT) (recupero del 15 maggio)

25 settembre – FIRENZE – Teatro Verdi (SOLD OUT) (recupero del 16 maggio)

2 ottobre – TORINO – Teatro Colosseo (SOLD OUT) (recupero del 9 maggio)

8 ottobre – ZURIGO – Kaufleuten Club (recupero del 15 aprile)

9 ottobre – LIEGI – Forum de Liège (recupero del 4 aprile)

10 ottobre – MONS – Théâtre Royal de Mons (recupero del 3 aprile)

13 ottobre – BOLOGNA – EuropAuditorium (recupero del 30 aprile)

14 ottobre – VENEZIA – Teatro Goldoni (recupero del 12 maggio)

18 ottobre – GENOVA – Politeama Genovese (recupero del 19 maggio)

27 ottobre – PARMA – Teatro Regio (recupero del 18 maggio)

28 ottobre – BRESCIA – Dis_Play (recupero del 25 aprile)

7 novembre – ASSISI – Teatro Lyrick (recupero del 29 aprile)

8 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi (recupero del 24 maggio)

13 novembre – LECCE – Teatro Politeama Greco (recupero del 22 maggio)

24 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi (sold out) (recupero del 16 aprile)

25 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi (recupero del 28 maggio)



Entro il 15 aprile verranno comunicate le date di recupero dei concerti al Teatro Mancinelli di Orvieto (concerto inizialmente previsto l’8 aprile), al Teatro delle Muse di Ancpona (concerto inizialmente previsto il 18 aprile) e all’Auditorium Parco della Musica di ROMA (concerto inizialmente previsto il 2 maggio).



Il tour è prodotto da Concerto Music in collaborazione con Friends & Partners.



I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it



Il tour avrà inizio con il concerto-evento già annunciato del 20 settembre all’ARENA DI VERONA.

Per festeggiare i 30 anni di carriera artistica di uno degli artisti più rappresentativi del panorama musicale italiano, saliranno sul palco insieme a Marco anche molti colleghi e amici: Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza, Arisa.



“MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” (Sony Legacy) è il nuovo album di MARCO MASINI, contenente “IL CONFRONTO”, brano presentato in gara al 70° Festival di Sanremo e che ha già superato 2 milioni di stream su Spotify.

Il video del brano, diretto da Gaetano Morbioli, ha superato 3 milioni di visualizzazioni ed è visibile sul canale Youtube ufficiale dell’artista al seguente link: https://youtu.be/tPquUHoNjbw



Il brano sanremese “Il confronto”, scritto dallo stesso Marco Masini con Federica Camba e Daniele Coro, è uno dei 4 inediti contenuti in “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” (https://SMI.lnk.to/Masini_30Anniversary). Nell’album sono contenuti, inoltre, 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici.



Alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale italiano hanno infatti deciso di festeggiare con Marco la sua fantastica carriera, prestando le loro voci e duettando con lui: Eros Ramazzotti, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D'Alessio, Jovanotti, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza.



Nel 1990 usciva nei negozi “Marco Masini”, l’omonimo primo album dell’artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “Ci vorrebbe il mare”, “L’uomo volante”, “Raccontami di te” o, ancora, “Spostato di un secondo”, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017.



