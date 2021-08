Le Marche a Venezia con il corto “La preghiera della sera”, protagonista l'attrice anconetana Mascino, regia dell'ascolano Piccioni

ANCONA - Il cortometraggio “Preghiera della sera” (Diario di una passeggiata) diretto da Giuseppe Piccioni sarà presentato giovedì 9 settembre alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti fuori concorso. Il corto è nato nel corso della realizzazione dello spettacolo teatrale Promenade de santé scritto da Nicolas Bedos prodotto da Marche Teatro, con l’attrice anconetana Lucia Mascino e Filippo Timi, regia e sceneggiatura dell’ascolano Giuseppe Piccioni.

La fotografia è di Valentina Summa, le musiche originali sono di Valerio Camporini Faggioni, la scenografia di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini, il montaggio di Lorenzo Rosi, fonico di presa diretta è Raffaele Pietrucci, aiuto regia Marcella Libonati.



Lo spettacolo da cui è nato il corto è stato portato in scena a settembre 2020 nel periodo a cavallo delle due ondate di pandemia da Covid-19. “Preghiera della sera” è il racconto di un’esperienza vissuta, una testimonianza che si inserisce in questo particolare contesto. Il cortometraggio è prodotto da Esmeralda Calabria per Akifilm, da Velia Papa per Marche Teatro con Rai Cinema ed è sostenuto da Comune di Ancona, Regione Marche e Fondazione Marche Cultura.



«Sono davvero felice e orgogliosa - ha sottolineato l’assessore regionale Giorgia Latini - della presenza delle Marche alla 78esima Mostra d’Arte cinematografica di Venezia con il corto “Preghiera della sera” del regista marchigiano Giuseppe Piccioni sostenuto dalla Regione. Il cinema rappresenta un importante veicolo di promozione turistica e culturale».

«Abbiamo sostenuto con entusiasmo - ha esordito l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca - una produzione così bella, e ne siamo ripagati». «Marche Teatro - ha rimarcato Velia Papa - non è nuovo ad operazioni di commistione tra cinema e teatro. Nel 2019 abbiamo collaborato alla produzione del film “Gelsomina Verde” di Massimiliano Pacifico girato a Villa Nappi a Polverigi e abbiamo prodotto il docufilm diretto da Angelo Loy “Paragoghé|Depistaggi” tratto dallo spettacolo di Marco Baliani. In passato avevamo prodotto la serie tv tratta dallo spettacolo teatrale “456” di Mattia Torre».

